Pour son nouveau contrat, Nassir Little a opté pour la tranquillité d’esprit

À l’inverse de son coéquipier Anfernee Simons, qui a « parié sur lui-même » en 2021 pour mieux toucher le pactole cet été au terme de son contrat rookie, Nassir Little n’a lui pas attendu d’être « free agent » pour sécuriser son avenir dans l’Oregon.

L’ailier des Blazers a en effet prolongé son contrat avec son club ce lundi, pour quatre ans et 28 millions de dollars, à un an de la fin de son contrat rookie, donc. Une somme largement inférieure aux prix actuels du marché, et donc aux accords trouvés par certains autres joueurs issus, comme lui, de la Draft 2019.

Comme Zion Williamson et Ja Morant (194 millions de dollars), RJ Barrett (107 millions), Tyler Herro (130 millions), Jordan Poole (140 millions), tous prolongés après trois saisons dans la ligue, ou tout simplement son coéquipier Anfernee Simons, qui s’est offert un contrat à 100 millions de dollars après avoir testé le marché cet été.

Une valeur limitée par les blessures

Mais l’essentiel est ailleurs pour le joueur de 22 ans, qui revient d’une longue traversée du désert, après deux opérations en huit mois. Ce qui lui importait, c’était la tranquillité d’esprit.

« Je veux dire, ça reste 28 millions de dollars. J’ai la sécurité financière, mais aussi la tranquillité d’esprit de me dire que ce dossier est bouclé, et de savoir que le club croit encore en moi. […] Il y a cinq ans, si on m’avait dit que j’allais toucher 28 millions de dollars à 22 ans, j’aurais organisé une célébration en cet honneur » a-t-il déclaré.

Malgré tout, l’ancien « freshman » de North Carolina ne cache pas qu’il aurait bien sûr aimé s’offrir une plus importante somme sur ce contrat. Mais il comprend aussi que ses récentes blessures ont logiquement altéré sa valeur marchande, et relativise alors sereinement sa situation.

« Je ne vais pas mentir, je pense que j’ai une plus grande valeur que [ce contrat à 28 millions]. Mais compte tenu de mon historique de blessures, je voulais boucler ce dossier maintenant, et le club me voulait ici » a ajouté l’ailier, qui n’a en effet jamais joué plus de 48 matches dans une saison depuis le début de sa carrière NBA, en 2019. « Je sais que je vais probablement jouer à un niveau qui sera plus haut que celui d’un joueur qui a signé un contrat à 28 millions de dollars, mais au final, tout ce que je voulais c’était rester à Portland, donc je suis content que ce dossier soit géré. […] C’est un poids qui s’est retiré de mes épaules, et je peux maintenant avancer, me faire plaisir et faire plaisir à ma famille. Je suis tranquille pour le restant de mes jours. »