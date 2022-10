Avec Santi Aldama, les Grizzlies reparlent espagnol

« Maintenant qu’il s’est coupé les sourcils, il peut voir clair ! »

Steven Adams n’y va pas avec le dos de la cuillère, mais c’est sa façon bien à lui de féliciter son jeune coéquipier espagnol, Santi Aldama (2m11, 98kg), alors auteur d’un match à 21 points et 6 rebonds face au Magic et qui a réalisé une bonne présaison, à 12 points et 7 rebonds de moyenne, après s’être déjà illustré en Summer League.

« Je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête et dans mon jeu »

Rookie très discret l’an passé, à 4 points et 2 rebonds à peine, le natif des Canaries pourrait bien occuper une place dans le cinq majeur sur les semaines à venir. Une sacrée promotion qui est en fait l’opportunité de sa jeune carrière, occasionnée par la (nouvelle) blessure de Jaren Jackson Jr.

« Vous allez être vraiment surpris de ce que vous allez voir avec Santi, c’est garanti », affirme Dillon Brooks.

Seul intérieur des Grizzlies capable d’alterner le jeu sur les extérieurs, par rapport à Brandon Clarke et Xavier Tillman qui ne sont pas des shooteurs, Santi Aldama a donc finalement pris le dessus sur Killian Tillie, le Français au profil similaire qui a lui été lâché par la franchise de Memphis.

Santi Aldama a sa carte à jouer dans la rotation de Taylor Jenkins. L’ancien champion d’Europe des moins de 18 ans en 2019 a en tout cas rechargé les batteries avec un retour au pays durant l’été et une bonne préparation en amont du camp d’entraînement.

« C’est un honneur d’être dans la même franchise qu’eux : Gasol et Navarro. Ce sont des légendes en Espagne », a-t-il déclaré à Marca. « C’était une bonne intersaison pour moi. J’ai beaucoup de confiance en l’équipe et l’équipe en moi-même. Je vais avancer jour après jour, sans griller les étapes, mais je me sens prêt à attaquer [ma deuxième saison]. Je me sens mieux dans mon corps, dans ma tête et dans mon jeu. C’est pour ça que je suis plutôt excité pour la suite. »

« Maintenant, c’est moi qui peut initier le contact »

Gamin de la balle avec son père Santiago, un pivot de 2m13 qui a notamment fait les Jeux Olympiques avec la Roja en 1992 face à la « Dream Team », à domicile à Barcelone, et son oncle (côté maternel), Santiago Toledo (2m11), qui l’y ont inévitablement entraîné, Santi Aldama était un tantinet prédestiné.

Mais cet été, il avait justement dit non à la sélection pour l’Euro. Précisément remporté par l’Espagne… Il n’a pas perdu son temps non plus, prenant 10 kilos de muscle tout en grandissant de 3 cm, selon El Mundo.

L’actuel assistant de UCLA, Ivo Simovic, qui suit Santi Aldama depuis leur passage commun à Loyola-Maryland, estime que son poulain n’est encore qu’à 50 ou 60% de son potentiel. Un titulaire en puissance à moyen terme ?

« Avant, j’attendais qu’ils m’écrasent. Maintenant, c’est moi qui peut initier le contact », conclut Santi Aldama. « L’objectif est d’être dans la rotation toute la saison. Je suis en confiance en ce moment, j’ai la sensation que chacun de mes tirs va rentrer. » Rendez-vous demain soir, face à Julius Randle et les Knicks, pour le prouver.