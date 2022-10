LeBron James, le chasseur des plus grands records NBA

Pour ce qui sera déjà sa cinquième saison chez les Lakers, l’inoxydable LeBron James repart une nouvelle fois en mission, c’est-à-dire en quête d’une cinquième bague et d’énièmes accomplissements individuels.

Si, à bientôt 38 ans, il ne partira certes pas favori au titre avec la franchise californienne, le « King » sera tout de même en mesure de battre de nouveaux records, à l’occasion de sa vingtième saison dans la ligue. Un total atteint par seulement huit joueurs avant lui : Vince Carter (22), Robert Parish (21), Kevin Willis (21), Kevin Garnett (21), Dirk Nowitzki (21), Kareem Abdul-Jabbar (20), Kobe Bryant (20) puis Jamal Crawford (20).

Bientôt le plus prolifique de l’histoire au scoring

D’ailleurs, la vingtième saison en NBA de LeBron James a de grandes chances d’être particulièrement mémorable, puisqu’il est tout simplement en passe de battre un record qui a longtemps été considéré comme intouchable : celui du total de points marqués par un joueur, en saison régulière. Lui, qui a déjà ce record en playoffs.

Avec très exactement 38 387 points en carrière, Kareem Abdul-Jabbar devance toujours son dauphin « LBJ » au classement mais, si celui-ci inscrit au moins 1 326 points en 2022/23, il éjectera « KAJ » de ce trône qu’il occupe depuis… 1984. Sur une base de 82 matchs, cela nécessite une moyenne de 16.2 points par rencontre et, sur une base de 56 matchs —la moyenne de ses quatre ans à Los Angeles—, cela nécessite une moyenne de 23.7 points par rencontre.

Quand on sait que LeBron James tournait encore à 30.3 points par match la saison dernière, et qu’il n’a pas tourné à moins de 25 points de moyenne depuis son année rookie en 2003/04, on se dit qu’aller chercher ce record est tout à fait dans ses cordes. À condition, toutefois, que son physique tienne la route, car il n’a pu disputer que 56 matchs en 2021/22 et 45 matchs en 2020/21…

Brillante étoile

Outre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar, « King James » pourrait également rejoindre l’illustre pivot des Bucks et des Lakers à la première place de deux autres classements.

S’il est effectivement nommé All-Star cette saison, par le public ou par les coachs, il s’agira de 19e sélection pour le All-Star Game, soit une de plus que Kobe Bryant mais surtout autant qu’Abdul-Jabbar. Aussi, si « LBJ » tourne à minimum 10 points de moyenne en 2022/23, ce sera sa vingtième saison en « double figure », autrement dit autant que « KAJ » et une de plus que Karl Malone, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki et Carmelo Anthony.

Toujours concernant le All-Star Game, LeBron James a la possibilité d’égaler dès 2023 le record de quatre titres de MVP de l’événement, actuellement partagé par Kobe Bryant et Bob Pettit. De plus, s’il joue son 19e match des étoiles (en 19 sélections), il fera également mieux que les 18 matchs (en 19 sélections) de Kareem Abdul-Jabbar.

Incroyable longévité

Ajoutons en prime que le quadruple champion NBA peut devenir le seul joueur de l’histoire à figurer dans le Top 5 des meilleurs scoreurs ET dans le Top 5 des meilleurs passeurs.

Pour dépasser Magic Johnson puis Mark Jackson, il lui faudra ainsi délivrer au moins 290 passes décisives, soit 3.5 de moyenne sur une base de 82 matchs et 5.2 de moyenne sur une base de 56 matchs. Pour rappel, l’ancien ailier des Cavaliers et du Heat affiche 7.4 passes par rencontre en carrière, sans descendre une fois sous les 5.9 passes par rencontre, depuis son arrivée dans la ligue…

Par ailleurs, signe supplémentaire de sa folle longévité, LeBron James est à seulement quatre petits matchs à 20+ points marqués de devenir le recordman en la matière, en lieu et place de Karl Malone (1 134). Une énième belle prouesse offensive, de la part de celui qui n’a jamais été étiqueté comme un scoreur pur, mais qui possède tout de même un grand nombre de records au scoring.

Et qui devrait vraisemblablement établir, à 38 ans, la nouvelle meilleure moyenne de points d’un joueur se trouvant dans sa vingtième saison NBA (ou plus), car le record actuel n’est « que » de 17.6 (Kobe Bryant en 2015/16).

En revanche, pour ce qui est des records de paniers marqués, matchs joués, saisons disputées, MVP ou MVP des Finals, LeBron James devra encore patienter un an, minimum. Mais nul doute qu’il saura s’approcher de plusieurs d’entre eux, alors que l’heure de la retraite est loin d’avoir sonné pour lui…