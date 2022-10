Les fans des Clippers sont opposés à un changement de nom de la franchise

Si les travaux continuent d’avancer à un bon rythme, les Clippers devraient entamer la saison 2024/25 dans une nouvelle salle, l’Intuit Dome, et dans une nouvelle ville, Inglewood.

La franchise va donc quitter Los Angeles, 40 ans après son arrivée en 1984. Un départ qui est déjà un peu fait, symboliquement, depuis quelque temps puisque sur le site officiel de la NBA, on peut lire « LA Clippers » et non plus « Los Angeles Clippers ».

« On était la seule équipe de la ligue dont on ne savait si on parlait de nous ou non quand on disait Los Angeles », constate Gillian Zucker, le président des opérations commerciales des Clippers, en évoquant les Lakers, pour The Athletic. « Ce n’est pas comme New York, avec les Knicks, car à Brooklyn, ce sont les Nets. Donc j’ai estimé que c’était important de faire une distinction. Quand on voit LA ou Los Angeles, on sait alors de qui on parle. Voilà ce qui a motivé ce changement, qui n’est pas vraiment officiel. On a encore des maillots où il est écrit Los Angeles. C’est simplement pour créer une distinction dans les classements de la ligue. »

Comme les Clippers vont prochainement partir de Los Angeles et n’utilisent plus totalement cette terminologie, pourquoi ne pas profiter du déménagement pour carrément changer le nom de la franchise ? C’était effectivement dans les tuyaux, mais les fans interrogés étaient contre.

« On a posé la question et la réponse a été claire : les gens étaient violemment opposés à l’idée de changer le nom de l’équipe », assure le dirigeant. « On a fait des sondages avec des instituts professionnels. Ce que les gens nous ont dit, c’est que les Clippers comptent pour eux, ils représentent et signifient quelque chose. Cette équipe a une direction, a vécu des choses, et les gens sont attachés à tout ça. C’est important pour eux et on ne voulait pas que cela disparaisse. »