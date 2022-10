Goran Dragic s’étonne de sa propre longévité

Après un été où il est revenu en équipe nationale, cinq ans après ses derniers matches avec la Slovénie, pour disputer l’Eurobasket, Goran Dragic va aborder une nouvelle saison en NBA, cette fois avec les Bulls. Sans jamais changer ses habitudes.

« Je viens toujours deux heures avant le match, je shoote, je fais des soins, je prépare mon corps », raconte-t-il à The Athletic. « Ensuite, je vais au vestiaire, j’écoute de la musique et j’essaie de me détendre. C’est assez basique, mais c’est ce que je fais depuis 14 ans. »

Le meneur de jeu de 36 ans, élu MIP en 2014 et All-Star quatre ans plus tard, va entamer sa quinzième saison dans la ligue, après avoir déjà joué quelques saisons en Europe avant ça. Un total qu’il n’imaginait pas atteindre en 2008, lors de ses premiers pas à Phoenix.

« Ça veut tout dire pour moi. Je n’ai jamais pensé être dans la ligue pendant 15 ans. Au début, ce n’était pas facile pour moi. J’ai eu besoin de temps pour m’adapter à ce style, à cette culture. Mais j’ai toujours travaillé dur, pour être meilleur la saison suivante. C’est grâce à ça que je suis encore là. »

Pour combien de temps encore ? Cette saison 2022/2023 sera-t-elle sa dernière ou Goran Dragic ira-t-il plus loin ?

« Je ne sais pas », sourit-il. « Je suis proche de ma fin de carrière. Je suis professionnel depuis que j’ai l’âge de 15 ans. Mon corps a énormément d’années au compteur. En plus, après chaque saison NBA, pendant douze ou treize ans, j’ai joué pour l’équipe nationale. Je ne fais jamais de coupure. Néanmoins, j’adore toujours le basket et c’est le plus important. »