Rien que pour toute l’histoire autour de cette paire (destinée à Kobe Bryant lorsqu’il était encore chez Adidas et pensée avec l’Audi TT Roadster pour inspiration), la rebaptisée « Crazy 1 » restera un modèle à part.

Et 22 ans après sa sortie, la voilà de retour sous un coloris violet et gris. La tige est doté d’un « Purple » uni rappelant la couleur du maillot des Lakers, avec un col noir. Le a semelle ressort pour sa part en noir et gris. Le logo adidas présent sur la languette est également gris.

La date de sortie de ce modèle, annoncé à 200 dollars, devrait intervenir avant la fin de l’année 2022.

(Via SneakerNews)

—

