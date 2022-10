Facundo Campazzo se rapproche de plus en plus de Dallas

Pas moins de neuf équipes étaient apparemment intéressées par Facundo Campazzo. Et parmi elles, en plus de deux franchises de l’Est, les Mavericks étaient susceptibles de faire une offre au meneur de jeu.

D’après Marc Stein, ça s’en rapproche puisque la franchise texane est en discussions avancées avec l’Argentin, autour d’un contrat pour une saison.

Facundo Campazzo, qui a évolué à Denver depuis son arrivée dans la ligue en 2020, pourrait ainsi prendre la dernière place disponible dans l’effectif des finalistes de conférence 2022 et retrouver Luka Doncic, qu’il a connu au Real Madrid et avec lequel il a remporté l’Euroleague en 2018 et le championnat espagnol en 2015 et 2018.