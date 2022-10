Face à son coéquipier Montrezl Harrell, Paul Reed a l’impression de jouer contre lui-même

Montrezl Harrell ou Paul Reed ? « Ils méritent de jouer tous les deux », ne tranche pas vraiment Doc Rivers, avant d’ajouter : « Je pense que les deux finiront par jouer tous les soirs, je le vois venir. » Le profil des deux joueurs en question est pour beaucoup dans le positionnement du coach des Sixers.

Les deux hommes, qui se disputent le poste de remplaçant de Joel Embiid, peuvent déployer une grosse énergie, sur le poste 5 comme sur le poste 4. « On est deux gars durs au mal et tenaces. C’est comme jouer contre moi-même, vraiment. C’est difficile à défendre mais c’est sympa », décrit Paul Reed, 23 ans, le moins expérimenté des deux.

Celui-ci a en mémoire une action à l’entraînement où son aîné, 28 ans, lui a mis un coup de coude dans la lèvre au moment d’effectuer un « spin move ». « Purée ! OK, il a du jeu ! », se souvient avoir réagi Reed.

Au-delà de l’attitude, tous les deux ont un appétit commun pour jouer à proximité du cercle dont ils ne s’écartent quasiment jamais. L’un comme l’autre ne shoote qu’à peine à une dizaine de reprises par saison à 3-points. Ils compensent par une grosse activité au rebond et à la sortie des « picks-and-roll ».

Progresser dans la transmission du cuir

« Les qualités de Trez ballon en main sont étonnantes, notamment pour les transmissions sur le dribble (« dribble handoffs ») par exemple. C’est quelque chose que Paul n’a jamais fait et sur lequel il travaille. Il est encore très robotique en la matière mais ils travaillent ensemble après l’entraînement. Je pense que Paul va progresser rapidement dans ce domaine parce que Trez le fait si bien », espère leur coach.

Capable de fixer et de transmettre autant poste haut que poste bas, le 6e homme de l’année 2020 a égalé sa meilleure moyenne en carrière l’an dernier avec deux offrandes chaque soir. À voir si sa présence pourra booster le jeu offensif de son jeune coéquipier, à qui les Sixers ont demandé d’être plus rapide dans sa prise de décision.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé dans le rôle qu’ils veulent me voir jouer. […] Lorsque je reçois le ballon, j’ai cette bonne connexion avec mes coéquipiers qui savent ce que je vais faire avant même que je le fasse. Je n’ai que quelques options : transmettre après le dribble, dribbler vers le cercle, passer. Je m’améliore aussi pour créer des ouvertures à mes coéquipiers, en les cherchant plus et en essayant de leur donner plus de tirs », se félicite l’intérieur qui pourrait ainsi avoir une belle carte à jouer cette saison.