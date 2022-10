Les Spurs s’entraînent à Uvalde, ville texane traumatisée par une fusillade dans une école

Avant de recevoir les Pelicans de Zion Williamson, la nuit prochaine, les Spurs ont quitté leur centre d’entraînement de San Antonio pour une journée. Direction Uvalde, petite ville texane située à 150 kilomètres au sud-ouest.

Gregg Popovich et la franchise ont ainsi voulu y tenir un entraînement complètement ouvert à la population locale. Un moyen pour la franchise d’apporter un peu de joie dans cette bourgade de 15 000 habitants, traumatisée par la fusillade qui a eu lieu en mai dernier dans une école de la ville, faisant 21 victimes, dont 19 enfants et 2 institutrices.

« C’est extrêmement triste », a expliqué Tre Jones, interrogé sur l’évènement. « Nous aimerions que tout le monde soit avec nous. Nous essayons simplement d’apporter de la joie aux familles et à tous les enfants qui étaient amis avec les enfants qui sont morts et d’aider les enseignants également. Nous voulons leur offrir un moment de bonheur dans leur vie et essayer de mettre un sourire sur leur visage. »

Un pur moment de bonheur et de communion

Avec un effectif en reconstruction, c’est Gregg Popovich qui a été le plus acclamé par les spectateurs dans le petit gymnase du lycée local, alors que Manu Ginobili, conseiller spécial du club également présent, a également fait sensation, passant la journée à signer des autographes et prendre des photos.

« Je suis si heureuse qu’elle ait pu vivre ce moment avec Manu » a ainsi déclaré Flores, mère d’une petite fille de l’école touchée par la fusillade. « Elle a ses bons moments, mais nous n’oublierons jamais. Elle a vu le tireur par la fenêtre de sa classe. Elle est désormais terrifiée par les gens qui lui ressemblent, non pas qu’elle juge, mais certaines personnes lui ressemblent et c’est juste effrayant pour elle. »

Cette journée avec les Spurs n’effacera pas les séquelles de la fusillade mais, pour les enfants d’Uvalde et leurs familles, c’était un pur moment de bonheur et de communion avec les stars de la franchise de San Antonio.

« C’est important pour moi de venir ici et de voir les enfants sourire », a conclu Keldon Johnson. « Nous savons que ça a été difficile. Mais si nous pouvons venir ici et apporter un peu de joie, c’est déjà une journée réussie. »