Jaxson Hayes touché au coude

Il y a eu de la casse vendredi dans la rencontre entre les Pelicans et les Pistons, et c’est Jaxson Hayes qui en a fait les frais. Le pivot souffre en effet d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire du coude gauche et a été déclaré forfait au minimum pour les deux prochaines semaines.

C’est un coup d’arrêt pour le poste 5 longiligne de New Orleans qui sortait d’une bonne première face à Chicago (14 points à 7/8 au tir, 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre) et avait encore bénéficié d’un temps de jeu intéressant contre Detroit (23 minutes pour 2 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre) avant de se blesser.

À titre d’exemple, Paul George a subi une blessure similaire la saison dernière et en a eu pour près de 100 jours avant de s’en remettre. Même si la moyenne en NBA est plutôt d’une quarantaine de jours.