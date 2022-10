Les Spurs laissent gagner le Magic

Comme souvent en présaison, un match dure trois quart-temps, et ensuite, les coaches font généralement trottiner les invités du camp d’entraînement. Confirmation cette nuit dans cette opposition entre les Spurs et le Magic.

Les joueurs de Gregg Popovich ont rapidement pris 19 points d’avance, et ils menaient encore d’une dizaine de points dans le 4e quart-temps grâce à Doug McDermott (14 points) et Tre Jones (11 points à 100% aux tirs).

Et puis, Gregg Popovich était déjà satisfait de ce qu’il avait vu, surtout après la fessée du premier match face à Houston, et il a rappelé les joueurs de sa rotation. Le Magic de Wendell Carter Jr (20 points, 10 rebonds) en a profité pour réaliser le hold-up, et c’est Moe Wagner qui fait la différence dans la dernière ligne droite.

Côté San Antonio, Keita Bates-Diop a marqué des points par son adresse à 3-points. Idem pour Tre Jones par son rythme, son altruisme et sa sélection de tirs. À Orlando, Jamahl Mosley avait décidé d’innover avec Jalen Suggs placé en meneur de jeu, tandis que Cole Anthony a débuté sur le banc. Le rookie Paolo Banchero a été correct avec beaucoup d’activité. Au final, ce sont Carter Jr et les frères Wagner qui ont été les plus intéressants.