Les remplaçants du Heat n’aiment pas le nouveau règlement anti-célébration

Cette nuit, Thomas Bryant s’est fait prendre par la patrouille lors de la rencontre entre les Lakers et les Suns. Trop enthousiaste sur le banc, il a écopé d’une faute technique après un dunk de Damian Jones. Il s’était levé, avait tapé dans ses mains… et il avait mis un pied sur le terrain. C’est ce que lui a reproché l’arbitre.

Depuis cette saison, et après les excès des Mavericks pendant les playoffs, la NBA a modifié son règlement sur le comportement des remplaçants, et le Heat en a aussi fait l’expérience mardi soir. Après moins d’une minute, un premier avertissement au grand regret des joueurs sur le banc.

« Trouver un moyen de faire passer nos messages autrement »

« C’est malheureux » résume Udonis Haslem, qui entame sa dernière saison. « On est vraiment fier d’apprécier la réussite des autres dans cette équipe. Nous le faisons vraiment. Nous sommes vraiment heureux les uns pour les autres. C’est sincère. Il va falloir qu’on contrôle certaines de nos réactions et trouver un moyen de faire passer nos messages autrement sans enfreindre le règlement. »

Parmi les « célébrations » les plus classiques, il y a ce geste de la main, avec trois doigts levés, lorsqu’un coéquipier marque à 3-points.

« Cela enlève en quelque sorte un élément, celui d’être un bon coéquipier et d’encourager ses coéquipiers, ce que nous nous efforçons de faire ici et nous prenons du plaisir à le faire » poursuit Max Strus. « J’ai conscience du problème. Les fans veulent voir le match, et les fans sont probablement gênés par les gens debout. »

« Quand un fan se lève, et gêne la personne derrière lui, personne ne lui dit de s’asseoir »

Même son de cloche chez Caleb Martin. « Je n’en suis pas fan, simplement parce que cela a un effet sur l’enthousiasme des gars et vous vous retenez » regrette-t-il. « A chaque fois qu’on marque, on regarde les fans et les coéquipiers se lèvent, font une danse et font le geste de shooter à 3-points. Cela vous donne un coup de boost supplémentaire. Je ne suis pas fan qu’on nous demande de ne plus le faire. Quand un fan se lève, et gêne la personne derrière lui, personne ne lui dit de s’asseoir. Ce n’est pas une règle dans une salle. Je sais que les gens paient leur place, mais au final, on essaie de leur faire vivre une expérience complète, et pour cela, ils sont juste à côté des joueurs qui célèbrent. »

Pour Dewayne Dedmon, la NBA cherche simplement à éviter des excès, notamment le fait de rentrer sur le terrain. « Nous devons juste être plus attentifs à notre environnement. J’ai l’impression qu’ils ne nous empêchent pas de célébrer nos coéquipiers. Donc je vais le faire quoi qu’il arrive, et il s’agit juste de regarder où je me trouve. »