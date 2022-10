Austin Rivers, « role player » et fier de l’être

On pensait que sa déclaration allait lui coller à la peau pendant toute une carrière. En 2011, un an avant sa Draft, Austin Rivers disait vouloir « détruire LeBron James sur un terrain ». Plus d’une décennie plus tard, on ne peut pas vraiment dire que le joueur de 30 ans ait atteint son objectif…

Mais il tient toujours sa place dans la ligue avec un statut de « role player », davantage porté sur les tâches défensives, maintenant connu de tous. « C’est un excellent exemple du joueur arrivé dans la ligue en pensant probablement qu’il allait devenir un gros scoreur. Pour une raison ou une autre, sa carrière ne s’est pas déroulée comme ça mais il a pris conscience de ce qu’il devait faire pour être envoyé sur le terrain, y rester et aider les équipes à gagner. Cela tient en grande partie à son QI et à sa compétitivité », juge Chris Finch, son nouveau coach.

Après un peu plus d’une saison passée chez les Nuggets, le vétéran s’est engagé cet été avec les Wolves pour le salaire minimum. Son arrivée l’a beaucoup enthousiasmé car il dit avoir passé un été « stressant ». « Tu finis par te mettre dans une situation où tu ne sais pas où tu vas. Je n’avais pas 15-20 équipes qui m’appelaient pour me proposer des contrats », confie l’arrière qui s’était imaginé pouvoir rempiler à Denver.

Minnesota I’m hype. Excited to be apart of the squad! Big year ahead!! — Austin Rivers (@AustinRivers25) July 15, 2022

« Je n’ai pas gagné depuis que je suis en NBA »

Et puis le transfert pour Rudy Gobert a eu lieu, laissant de la place sur les extérieurs chez les Wolves. Avec ces derniers, il pourra apporter les mêmes qualités dont il a fait preuve dans le Colorado : de la défense, de la création et un tant soit peu de menace extérieure.

« Je sais, au fond de mon cœur, que je peux avoir un impact positif ici. Je me fichais pas mal d’à quoi allait ressembler le contrat. Je voulais venir ici et jouer au basket. Tout le reste vient naturellement. Je veux juste me mettre dans la meilleure situation possible. Ensuite, l’argent et le reste finissent par venir », se persuade le vétéran qui avait signé un beau contrat à 10 millions annuels, pendant trois ans, avec les Clippers en 2016.

L’arrière considère que son plus gros atout, c’est que ses propres statistiques « ne l’intéressent pas. Cela ne m’apporterait rien. Je ne vais pas avoir des systèmes pour moi. Je ne vais pas marquer 20 points par match ou prendre 20 tirs. Ça n’arrivera pas. Ma seule intention est donc de gagner. Je n’ai rien d’autre. Je n’ai pas gagné depuis que je suis en NBA. Je n’ai pas fait partie d’une équipe championne. J’aimerais donc en faire partie. »