Les Rockets modifient leurs systèmes pour Alperen Sengun

Comparé à Nikola Jokic pour sa technique et ses bonnes mains, Alperen Sengun est l’intérieur du futur chez les Rockets, au point même que la direction a décidé de se séparer de Christian Wood pour lui faire de la place. Le Turc est désormais le titulaire au poste 5, et il sera associé à Jabari Smith Jr. dans la raquette. Sur le papier, leur duo est complémentaire, et Stephen Silas a décidé de modifier ses systèmes pour profiter de leurs qualités.

« On débute avec cinq joueurs au large, puis on s’oriente vers quatre joueurs au large et un à l’intérieur. C’est nouveau pour nous » explique-t-il. « Se placer à ces endroits est nouveau, et on fait beaucoup d’exercices. »

« Je ne veux pas qu’il attrape la balle et que les autres le regardent »

Stephen Silas espère donc à la fois profiter du jeu poste bas d’Alperen Sengun, mais également de sa capacité à créer après avoir reçu le ballon sur le pick-and-roll.

« Je veux que Alperen s’ouvre vers le cercle sur le pick-and-roll, et qu’on le cherche quand il s’ouvre » prévient le coach. « C’est un tel créateur qu’il ne faut pas être statique quand on lance des systèmes et quand il crée. Ce n’est pas bon pour notre attaque. S’il s’ouvre, on peut le servir en tête de raquette, et il pourra alors attaquer le cercle, créer pour un coéquipier ou regarder pour une passe dans le coin. C’est ce qu’on essaie de faire avec lui. »

La priorité de Stephen Silas, c’est que l’attaque ne s’arrête pas lorsque le Turc a la balle en main. « Je ne veux pas qu’il attrape la balle et que les autres le regardent. Ses instincts de basketteur sont tellement bons que s’il ne bouge pas, on se prive de l’une de ses qualités, qui est de prendre la balle et de créer. »