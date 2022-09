À Boston, Malcolm Brogdon retrouve l’ADN des Bucks

Après trois belles années à Milwaukee de 2016 à 2019, dans une formation en pleine ascension, Malcolm Brogdon s’était retrouvé à Indianapolis car les Bucks avaient préféré ne pas égaler l’offre des Pacers de 85 millions de dollars sur quatre ans à l’issue de son contrat rookie.

Le changement d’environnement a été net, et si Malcolm Brogdon a amélioré ses stats, les blessures et les échecs collectifs ont rendu son passage aux Pacers forcément frustrant. Revoilà en tout cas le Rookie de l’année 2017 chez un autre candidat au titre, à Boston. Forcément, il savoure ce retour au premier plan. Pour lui, ces Celtics version 2022/23 sont même mieux armés que les Bucks qu’il avait quittés en 2019.

« C’est probablement l’équipe la plus talentueuse avec laquelle j’ai joué. C’est une équipe similaire à celle des Bucks lors de ma troisième année à Milwaukee. Mais ici, ces gars sont un peu plus en avance quand on parle de stars prêtes à briller au plus haut niveau que nous l’étions à Milwaukee. Voilà pourquoi c’est probablement l’équipe la plus talentueuse avec laquelle j’ai joué », a-t-il expliqué.

Prêt pour tous les rôles

Parti de Milwaukee parce qu’il voulait plus de responsabilités et surtout se replacer au poste de meneur, alors qu’il était plutôt arrière aux Bucks, Malcolm Brogdon est en tout cas de retour dans une équipe plus complète, et il sait qu’il va devoir s’ajuster à un nouveau rôle (sixième homme). Ça ne lui pose pas de problème.

« Je suis un gars qui ne va pas être la première ou la deuxième option, il faut juste être prêt à faire des sacrifices », a-t-il ajouté. « Je viens d’une équipe où j’étais le meilleur marqueur, et les gars le savent. Ils savent ce que je peux faire, ils savent ce que j’ai fait. Donc, venir ici et être capable de se sacrifier et de refuser des tirs pour avoir un meilleur tir et mettre ces gars en place, ça en dit beaucoup ».

C’est sans doute aussi ça qui a poussé Boston à jeter son dévolu sur un joueur comme Malcolm Brogdon, avec sa capacité à pouvoir faire le job sans tirer la couverture à lui, qu’il soit amené à débuter, à sortir du banc, à jouer des rôles différents en fonction de l’adversaire. Le parfait couteau-suisse en sortie de banc, en somme.

« Il s’intègre parfaitement à l’équipe », a confié Joe Mazzulla. « Il est volontaire pour faire tout ce qu’il faut pour gagner et a une bonne attitude. Il apporte une grande énergie. Et je pense que je pourrais dire ça de chacun d’entre eux en ce moment ».