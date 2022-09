La notion de sacrifice sera au cœur des enjeux pour les Clippers cette saison. Un peu à l’image des campagnes menées par Team USA où les « rosters » débordent de talents, les joueurs californiens devront faire des concessions s’ils veulent que l’équipe soit la plus performante possible.

Ça passera peut-être pas un peu moins de temps de jeu, mais des minutes exploitées à fond par chacun pour garder un niveau d’intensité élevé sur 48 minutes. C’est tout simplement le secret de la réussite des grandes équipes ! C’est notamment le cas pour Team USA, qui a su appliquer ce principe pour « trancher » entre toutes ses stars.

« Ce sera le point principal sur lequel on va se concentrer. On a tellement de densité dans l’équipe, qu’on ne peut pas le prendre pour acquis. Dans un sens, on devrait avoir la même approche que Team USA, où l’on se donne à fond pour les minutes que l’on obtient », a notamment expliqué PG. « On peut faire ça, ce qui nous donnera la possibilité de rester toujours frais, de maintenir la rotation dans le coup ».

Si l’effectif reste (enfin) épargné par les blessures, Tyronn Lue va effectivement disposer d’un bel arsenal et aura l’embarras du choix, surtout sur les postes extérieurs, Ivica Zubac étant pour l’instant le seul à ne pas avoir encore de « back-up » au poste 5. Autant en profiter pour faire tourner à plein régime !

« Si tout le monde aborde son temps de jeu avec sérieux, en jouant à 100% tout le temps, et demande à sortir lorsqu’il est fatigué, en sachant qu’il y a le copain derrière pour apporter la même énergie, ça nous promet beaucoup de belles soirées »

« C’est vraiment un état d’esprit à la Team USA », a ajouté Paul George. « Quand tu prends chaque joueur, il est la star de son équipe. Bien sûr, on a plein de bons joueurs, mais quand tu nous mets ensemble, l’idée est de faire en sorte qu’on donne le meilleur, que chacun puisse briller dans son style. C’est clair qu’au niveau du talent, je ne vais pas dire qu’on pourrait rivaliser avec les meilleures équipes de Team USA. Mais on a quand même un groupe spécial. Si tout le monde aborde son temps de jeu avec sérieux, en jouant à 100% tout le temps, et demande à sortir lorsqu’il est fatigué, en sachant qu’il y a le copain derrière pour apporter la même énergie, ça nous promet beaucoup de belles soirées ».

Un état d’esprit validé par Nicolas Batum, le joueur d’équipe ultime qui fera passer ses intérêts personnels après ceux des Clippers, l’objectif de chacun étant d’aller chercher le titre.

« On sait bien parfois que, oui, on peut mériter de jouer plus. Certains gars vont devoir jouer plus, oui. Mais que voulons-nous à la fin ? Est-ce que nous voulons être la dernière équipe au sommet ? Oui. Donc parfois nous devons faire des sacrifices. Ce ne sera pas facile certains soirs, c’est sûr. Sur la durée, ce ne sera pas facile pour certains gars, moi y compris. Mais bon, nous voulons la même chose donc nous devons le faire », a abondé le Français.