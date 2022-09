Steve Nash : « Je me fous que Ben Simmons ne prenne pas le moindre tir »

Après les feuilletons Kyrie Irving puis Kevin Durant, l’ambiance est évidemment étrange à Brooklyn. Chacun assure qu’il est concentré sur la saison à venir, et on en oublierait presque qu’on va revoir Ben Simmons sur un terrain.

Plus de quinze mois après son fameux panier refusé sous le cercle et l’élimination des Sixers face aux Hawks, le meneur All-Star est de retour, et Steve Nash est sous le charme.

« Il est vraiment unique et c’est ce qui fait que c’est un très grand joueur » a réagi le coach des Nets après l’entraînement de mercredi. « C’est pour ça que je me fous qu’il ne prenne pas le moindre tir pour les Nets. Ce serait avec plaisir, mais ce n’est pas ça qui le rend si singulier, et ce n’est pas ce dont on a besoin. C’est un très bon complément à notre équipe, et c’est un joueur incroyable par sa polyvalence. »

Taille, vitesse, vision du jeu, polyvalence…

Et Steve Nash d’aller encore plus loin. « C’est un incroyable créateur. Il y a sa taille, sa vitesse, son altruisme, ses qualités… Il cherche toujours à démarquer ses coéquipiers. C’est un super poseur d’écran. Il a une vision du jeu incroyable. Avec sa taille et sa vitesse, il est capable d’accélérer le jeu sur transition, et de s’infiltrer dans les brèches. C’est donc un très bon complément à Ky et Kevin pour tenter de leur faciliter un peu le jeu. »

Pour sa part, Ben Simmons se sent « incroyablement » bien à l’amorce de son retour. « Je me sens très bien, et c’est bien d’être avec ces gars. Je m’habitue aux différents rythmes. »

Ce qui plait à Steve Nash, c’est cette complémentarité de Ben Simmons avec le duo Durant-Irving. « Je pense qu’ils auront déjà une certaine cohésion dès le départ parce que ce sont tous de très bons basketteurs. Mais j’espère que c’est quelque chose qui évoluera, et qu’ils pourront continuer à trouver des moyens de s’améliorer mutuellement. Je pense que ce qui est bien, c’est qu’ils combinent vraiment bien ensemble, mais cela peut prendre du temps. Mais dès le départ, ce sont trois grands basketteurs qui, je pense, ont hâte de jouer ensemble et qui vont faire bouger les choses immédiatement. Mais espérons qu’il y aura aussi une croissance constante. »

Pivot par séquences

Pour Ben Simmons, c’est une question de timing. À lui d’apprendre à jouer avec Kyrie Irving et Kevin Durant et de les mettre dans les meilleures conditions.

« On joue avec quelques-uns des plus grands joueurs NBA… Donc pour moi, il s’agit de jouer à leurs côtés, et de découvrir où ils veulent prendre leurs tirs, de découvrir comment ils bougent, de découvrir les différents endroits sur le terrain où je dois me placer. C’est juste du timing. »

En fait, il va être un électron libre, capable de jouer à n’importe quel poste pour le bien de l’équipe. Même pivot !

« Je m’y attends… Je jouerai à n’importe quel poste selon les besoins de l’équipe, et pour être utile. Je peux défendre sur les postes 1 à 5, jouer aux postes de 1 à 5. Je pense que vu les différents talents qu’on possède, vous pouvez me placer n’importe où, pour que je marque des points, je fasse des stops… Peu importe. J’adore jouer pivot, et ça ne me dérange pas. »