Désormais, Usman Garuba est prêt à s’imposer à Houston

À seulement 20 ans, c’est peu dire qu’Usman Garuba aborde sa deuxième saison en NBA avec appétit. Pas verni au niveau des blessures (cuisse, poignet, cheville) ou du protocole sanitaire, il a effectivement vécu une année rookie pour le moins compliquée chez les Rockets (2.0 points et 3.5 rebonds de moyenne, sur 24 petits matchs).

Désormais, l’Espagnol a les crocs et il pourra notamment se servir de son expérience estivale avec la Roja, sacrée championne d’Europe, pour rebondir au plus vite. D’autant qu’il est enfin à 100% physiquement…

« C’est génial, j’attendais ça depuis longtemps. J’étais vraiment déçu d’être blessé avant la Summer League, mais j’ai joué avec l’équipe nationale, bien joué même, et je suis prêt pour la nouvelle saison », confiait-il ainsi.

Utilisé en sortie de banc par l’Espagne à l’EuroBasket, le polyvalent Usman Garuba a montré de bien jolies choses, tout au long de ce tournoi qu’il a terminé à 4.7 points, 5.0 rebonds et 2.6 passes de moyenne (sur 17 minutes). De quoi évidemment ravir un certain Stephen Silas…

« Ses écrans, son jeu sur pick-and-roll et ses passes : voilà les trois aspects où je pensais qu’il était bon, sans savoir qu’il pouvait être aussi bon qu’il ne l’a été lors de l’EuroBasket », déclarait à son sujet le coach texan. « Nous savions qu’il était énergique et qu’il pouvait switcher [en défense] mais, offensivement, il a vraiment montré qu’il avait des aptitudes sur pick-and-roll et dans la création, ce que je ne savais pas. »

La concurrence sera rude

Sélectionné en 23e position à la Draft 2021, Usman Garuba sera vraisemblablement utilisé comme remplaçant, pour faire souffler le trio Jae’Sean Tate — Jabari Smith Jr. — Alperen Sengun. Un rôle auquel il est désormais habitué et il pourra sans doute davantage avoir le ballon que dans le cinq, pour reproduire ce qu’il faisait avec l’Espagne.

« J’espère pouvoir aider mes coéquipiers et jouer comme je l’ai fait avec mon équipe nationale. Je pense pouvoir beaucoup aider. J’ignore ce que [les Rockets] ont prévu pour moi, mais je suis prêt à tout », annonçait-il.

Reste simplement à espérer qu’Usman Garuba puisse avoir suffisamment de temps de jeu pour laisser exprimer ses qualités. En effet, la concurrence sera plutôt rude à l’intérieur : Jabari Smith Jr, Jae’Sean Tate, Kenyon Martin Jr, Marquese Chriss et Tari Eason, voire Alperen Sengun, Boban Marjanovic et Bruno Fernando par séquences…

« Je veux juste être patient et faire ce que l’équipe souhaite que je fasse, être prêt et faire les choses du mieux possible, quand sera venue mon heure », estimait-il pour finir, conscient qu’il lui faudra batailler pour avoir des minutes dans la rotation de Stephen Silas.