Giannis Antetokounmpo estime avoir progressé à l’Euro

Puisqu’il a été relativement discret devant les micros durant l’EuroBasket, la conférence de presse de reprise de Giannis Antetokounmpo était attendue. La Grèce faisait partie des favoris au début de la compétition, mais a finalement échoué en quart de finale face à l’Allemagne.

Le « Greek Freak » s’est ainsi exprimé sur cette nouvelle expérience internationale enrichissante à tous les niveaux, même si elle ne s’est pas vraiment terminée comme il l’aurait voulu.

« C’est dense, tu finis un peu rincé. J’ai beaucoup joué au basket ces dernières années et je n’ai pas vraiment été en mesure de faire un break, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Rien que le fait de s’éloigner un peu du jeu, de passer du temps avec sa famille, faire ce que tu aimes, rester sur le canapé à ne rien faire, tu as besoin de ces trucs pour devenir un grand joueur, même si ça peut avoir l’air bizarre », a-t-il déclaré.

Sa plus grande fierté, c’est d’avoir fait renaître la passion autour de l’équipe nationale grecque.

« C’était une super expérience de représenter mon pays, j’ai pris du plaisir, et c’est la première fois que j’ai vu des gens déterminés, qui y croyaient. Le basket est clairement de retour en Grèce. Même si on n’a pas ramené de médaille, les gens avaient de l’espoir, ils nous suivaient, et c’était ça le plus incroyable. Ils en pinçaient pour nous, et pour le drapeau. Représenter son pays en équipe nationale, ce n’est pas facile. Tu représentes tout un pays (…). Physiquement et mentalement, j’ai fini fatigué. C’était sympa, maintenant j’ai hâte que la saison commence ».

Le manque d’espace complique les choses pour Giannis Antetokounmpo

L’EuroBasket en septembre a au moins pour avantage de servir de préparation au camp d’entraînement.

Giannis Antetokounmpo s’est donc présenté au centre d’entraînement des Bucks plus affûté que jamais. Au niveau de l’apprentissage du jeu aussi, le « Greek Freak » n’a pas perdu son temps.

« D’abord, le jeu en Europe est bien plus dur qu’en NBA. Ce n’est pas un manque de respect, le talent est très élevé en NBA. C’est l’espace. Ici, vous avez beaucoup de lignes pour driver, pour créer. Là-bas, c’est plus intense. Ils vont venir te chercher tout terrain, te prendre à deux, passer d’une zone tout-terrain à de l’homme-à-homme, faire des prises à deux à cinq secondes de la fin, il y a moins de lignes pour driver », a-t-il poursuivi. « C’est plus physique, je ne sais pas si c’est pour compenser le talent, mais en tout cas, c’est plus dur. Jouer là-bas, ça te prépare pour la saison. Ça te met dans une meilleure position pour être en bonne santé, et prêt pour attaquer le training camp ».

Habitué à briller dans le jeu de transition, la star des Bucks reste moins à l’aise sur jeu placé, quand il est attendu près du cercle et repoussé à mi-distsance. De ce point de vue, cet EuroBasket lui aura été bénéfique.

« L’EuroBasket m’a fait progresser dans la gestion de l’espace. Le fait de jouer avec moins d’espace, ça m’aide à mieux appréhender les choses. Maintenant, quand je vais arriver à un match NBA, je vais avoir l’impression qu’il y aura tellement d’espace pour créer pour mes coéquipiers ou moi. Ça m’avait déjà aidé dans le passé, comme lorsque j’étais revenu de Chine en 2019 ».