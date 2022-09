La connexion Young-McMillan, clé de la réussite des Hawks ?

L’optimisme est de retour à Atlanta. Après une saison annoncée comme celle de la confirmation et qui a finalement été plus compliquée que prévue, les Hawks seront repartis sur de nouvelles bases, avec Trae Young comme tête de gondole et Dejounte Murray comme grosse recrue estivale.

Alors que son équipe sera encore très attendue et qu’il sera lui-même sous pression, le coach Nate McMillan a ciblé l’un des axes de progression qui pourrait faire des Hawks une équipe meilleure : son entente avec Trae Young.

« L’un des domaines dans lequel je pense que nous devons nous améliorer est la connexion entre nous deux. Je pense que nous devons mieux communiquer l’un avec l’autre, savoir ce que nous voulons faire et comment nous voulons nous y prendre pour le faire », a-t-il expliqué.

Une intersaison positive…

Cet été a été l’occasion de parfaire l’entente entre le leader d’Atlanta et son coach, notamment lorsqu’il a fallu foncer sur Dejounte Murray, meneur de jeu et manieur de ballon, comme lui. Avant de valider ce choix, l’approbation de Trae Young était obligatoire.

« Je lui ai dit : ‘Nous faisons venir un autre arrière, un arrière All-Star. Sais-tu ce que cela signifie pour toi ? Tu vas jouer sans ballon plus que tu ne l’as probablement jamais fait’. Il était vraiment enthousiaste par l’opportunité de jouer sans ballon, d’apprendre à jouer sans ballon et de jouer avec Murray », a poursuivi Nate McMillan.

Coach McMillan a également concédé que Trae Young devait également gérer son nouveau statut de superstar en NBA tout en incarnant le rôle de leader du vestiaire des Hawks.

« Il est le visage de la franchise et c’est quelque chose dont il vient d’hériter. Il devra y travailler et s’améliorer », a lancé Nate McMillan.

…en attendant la reprise

Le joueur a également concédé devoir progresser sur ce point, notamment dans l’aspect vocal.

« J’ai toujours été un leader par l’exemple. J’apprends encore à être un leader par la voix. Ce n’est pas que je ne le fais pas, mais je me demande comment je peux m’améliorer. Je pense que c’est ce dont Nate parle », a-t-il expliqué, assurant par ailleurs n’avoir aucun problème de communication avec son coach « La relation n’est pas difficile. Nous pouvons tous nous améliorer dans certains domaines. Nous essayons tous de nous améliorer, pas de rester les mêmes ».

Pour continuer à bien préparer la saison à venir, les Hawks auront l’occasion de se retrouver durant 9 jours à Abu Dhabi pour lancer leur pré-saison, avec deux confrontations face aux Bucks au programme. Cette étape sera peut-être la première d’une belle aventure…

« C’est une grande opportunité pour nos gars de se rapprocher. Nous essayons de les mettre en position pour que ça se produise. Nous voulons que nos gars passent ce temps ensemble », a conclu Nate McMillan.