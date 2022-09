Une touche de bleu ciel sur la prochaine Jordan Legacy 312

Inspirée de la Air Jordan 1, la Air Jordan 3 et la Nike Air Alpha Force Low avec son strap recouvrant la partie avant des lacets, la « Jordan Legacy 312 » est de retour ! Après avoir fait la part belle aux modèles « Low » durant les beaux jours, on retrouve cette fois le modèle dans sa configuration « High » originale.

Au niveau couleurs, on retrouve deux teintes de gris et de blanc pour habiller la tige, cette dernière étant contrastée par le strap et le « Swoosh » qui ressortent en bleu. Les œillets et le logo « Jumpman » présent sur le talon apparaissent en bordeaux, tandis que la semelle offre un mélange de blanc nacré et de marron.

Pas de date de sortie pour ce modèle attendu d’ici la fin 2022.

(Via SneakerNews)

—

