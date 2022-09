Il y a plus d’une semaine, Anthony Edwards créait la polémique sur Instagram. L’arrière des Wolves avait ainsi filmé un groupe d’hommes musclés et peu vêtus, les qualifiant de « queers » tout en se demandant ce que « le monde était devenu ». Une vidéo qu’il avait publiée sur son compte Instagram, suivi par plus d’un million de personnes.

Face aux réactions, il avait rapidement supprimé la vidéo, présentant ses excuses dans la foulée.

« Ce que j’ai dit était immature, blessant, irrespectueux, et je suis incroyablement désolé. C’est inacceptable pour moi ou pour quiconque d’utiliser ce langage d’une manière si blessante, il n’y a aucune excuse pour cela, du tout. J’ai été mieux éduqué que ça ! » De leur côté, les Wolves s’étaient également dit « déçus ».

Aujourd’hui, c’est la NBA qui boucle l’histoire en infligeant une amende de 40 000 dollars à Anthony Edwards pour l’épisode, en particulier l’utilisation d’un « langage offensant et désobligeant sur les réseaux sociaux ».