Avec son premier contrat, Damian Lillard a changé la vie de sa mère

En signant une prolongation de contrat de deux saisons au total faramineux de 122 millions de dollars cet été, Damian Lillard a encore augmenté ses gains en carrière, déjà très importants.

Le meneur de jeu des Blazers a en effet touché 193 millions de dollars depuis son arrivée en NBA, en 2012, et d’ici 2027, il ajoutera de nouveau 258 millions dans son porte-monnaie. Le calcul est rapide à faire : 451 millions de dollars gagnés en quinze ans de carrière !

Le joueur a-t-il pris conscience de la somme inscrite sur sa prolongation de contrat, en juillet, ou existe-t-il un moment où l’argent n’a plus vraiment de sens quand on en gagne déjà autant ?

« On en parle avec ma femme. C’est énorme », répond Damian Lillard, qui penche donc vers la première option, pour Andscape. « J’en ai parlé aussi avec mon agent et avec d’autres gens : c’est très important. Je ne savais pas quoi faire de ce moment : poster une photo sur Instagram ? Je ne parle pas que de ce contrat d’ailleurs. C’est quelque chose que je me dis régulièrement. J’ai tellement eu de succès dans cette dernière décennie que j’ai oublié le sentiment que j’avais dans les instants où l’avenir était incertain. »

Se souvient-il au moins du premier contrat qu’il a signé après sa Draft, il y a maintenant dix ans ? « Je me suis dit, à l’époque, que j’allais changer la vie de ma famille et de ma mère », explique le All-Star.

Ses trois premières saisons, l’ancien de Weber State gagnait alors « seulement » trois millions de dollars par an, mais ils ont logiquement mis à l’abri sa mère.

« Ma dernière année à l’université, on se parlait au téléphone presque tous les jours et elle me disait que ça ne se passait pas bien pour elle au travail. Elle était stressée, on menaçait de la virer et ça jouait sur sa santé. Je lui disais que les Celtics ou le Jazz étaient venus me voir à l’entraînement. J’essayais de lui remonter le moral, car elle me parlait de ses problèmes. Elle vivait dans un appartement avec ma sœur. Donc quand j’ai été drafté et que tout était en place, je suis rentré chez moi, on a été à son travail pour lui dire de démissionner et je l’ai aidé à emballer ses affaires. C’était un de mes souvenirs les plus mémorables. »