Pour attirer un jeune public, les Grizzlies ont rénové leur salle

L’annonce devrait être officielle d’ici quelques semaines mais les fans des Grizzlies devraient bien retrouver un FedExForum modernisé. Selon le quotidien de Memphis, The Commercial Appeal, la franchise prévoit d’annoncer plusieurs améliorations dans son antre avant le début de la prochain saison. Avec notamment l’ajout d’un bar au niveau de la terrasse de son « arena bowl ».

Cet espace sera réservé à la vente de billets debout. Les fans pourront assister aux matchs des Grizzlies et des Tigers (NCAA) depuis le côté Est de la salle, en face du grand hall d’entrée, où les sièges des étages supérieurs restent souvent vides en dehors des matchs les plus importants. Cette zone est conçue pour attirer un public plus jeune, dans l’espoir de faire venir plus d’habitants du centre-ville au FedExForum.

La construction de l’espace au niveau de la terrasse a eu lieu tout au long de cette intersaison et représente la rénovation la plus notable depuis que l’équipe a installé un nouveau « jumbotron » avant la saison 2017/18.

Ces travaux dans la salle pourraient être considérés comme un signe encourageant de l’engagement de la franchise à rester à Memphis au-delà de la saison 2029, au moment de l’expiration de son bail.

Les Grizzlies, la ville de Memphis et le comté de Shelby se sont déjà mis d’accord ces derniers mois sur une version modifiée du bail actuel. Selon les termes renégociés, Memphis et le comté de Shelby verseront jusqu’à 43.8 millions de dollars aux Grizzlies au cours des huit prochaines saisons NBA, soit la durée restante du bail.