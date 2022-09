Les Warriors vont tout faire pour garder Draymond Green

L’été 2023 pourrait devenir très, très périlleux financièrement pour les Warriors. Les finances des champions en titre sont déjà dans le rouge, mais il est possible qu’à l’issue de la prochaine saison, s’ils ne sont pas prolongés avant, Jordan Poole, Andrew Wiggins et Draymond Green soient libres.

Pour conserver ce trio, il faudra évidemment sortir le chéquier et dépenser encore beaucoup, mais est-ce vraiment faisable ? Le propriétaire de la franchise disait récemment qu’il y avait des limites à payer des centaines de millions de dollars en « luxury tax » chaque année…

Dès lors, les Warriors envisagent-ils de perdre leur intérieur, arrivé à Golden State en 2012 ?

« Non, non », répond Bob Myers, le GM de la franchise, pour The Athletic. « Clairement, sans équivoque, il n’est pas un joueur que l’on veut voir partir. Si on regarde son importance dans la franchise, ce qu’il a accompli, c’est évident que l’on va tout faire pour le garder avec nous. Je ne peux pas dire qu’il ne sera plus là, ces mots ne peuvent pas sortir de ma bouche. »

L’avenir immédiat de Draymond Green, c’est l’exercice 2022/23 à jouer avec les Warriors, pour défendre le titre conquis en juin, avant donc de prendre une décision lors de la prochaine intersaison.

Sa saison 2023/24 est en option (27.5 millions de dollars) et c’est lui qui décidera ou non de l’utiliser. S’il le fait, alors il restera une saison de plus et ne sera libre qu’en 2024. Sinon, ce sera dès l’été 2023, avec par conséquent le risque de le voir quitter la Californie. Il reste encore quelques mois, au moins, avant l’échéance.

« On en discute avec lui et avec ses agents, comme pour Wiggins et Poole », assure Bob Myers. « Mais on ne prend pas ce genre de décision de manière définitive : lui reste, pas l’autre. On ne fait pas ça. Car on ne prend pas ces décisions aujourd’hui. Toutes les options sont sur la table. »