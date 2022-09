Les Warriors ne veulent surtout pas forcer la main à Andre Iguodala

Dans neuf jours, les Warriors tiennent leur « media day », et on ne sait toujours pas si Andre Iguodala sera là. Le quadruple champion NBA n’a toujours pas décidé s’il prolongeait ou pas sa carrière, mais ses dirigeants lui ont laissé une place dans l’effectif. A Golden State, on a choisi d’être patient…

« On arrive bientôt à l’échéance« constate le GM Bob Myers. « Je ne sais pas ce qu’il va faire, j’espère qu’il jouera pour nous. Je sais que vous avez entendu Steve (Kerr) faire des commentaires à ce sujet. Je pense vraiment qu’il est important pour notre saison. On espère qu’il va le faire. Mais on ne veut pas le brusquer. Si on le fait, il va résister…« .

« C’est l’une des rares personnes au monde qui peut regarder Curry, Draymond ou Klay dans les yeux »

Son importance dépasse le cadre du terrain. « Iggy », c’est une sorte de super assistant, le parfait relais entre le staff et les joueurs. Et pas uniquement les plus jeunes.

« Andre fait partie de ces joueurs… C’est quelqu’un de très respecté, et il a une forte présence. C’est l’une des rares personnes au monde qui peut regarder Curry, Draymond ou Klay dans les yeux et se confronter à eux mais aussi attraper un Jordan Poole, Kuminga ou Wiseman et leur parler, les encourager. Il n’y a personne d’autre dans la ligue qui peut faire ça pour notre équipe« .

« Nous voulons vraiment qu’il revienne »

Iguodala reste un joueur unique, et on l’a vu encore lors des Finals. Sur des courtes séquences, il été précieux en défense, mais aussi sur le banc à donner des conseils à Andrew Wiggins. Une chose est sûre, à Golden State, on ne veut pas le voir au bout du banc.

« Nous pensons qu’il peut encore jouer et nous aider dans certains domaines » conclut Myers. « Nous voulons vraiment qu’il revienne. Ce n’est pas une question de charité, ce n’est pas une question de se dire qu’on lui dit « oui » parce qu’il a gagné des titres. Nous l’avons dragué plus qu’il ne nous a dragués. Mais nous lui avons aussi laissé cette opportunité de prendre la décision par lui-même parce qu’il l’a mérité aussi. Il a joué en NBA assez longtemps, il sait ce que c’est, il a joué dans notre franchise. S’il veut revenir, nous serions ravis de l’avoir. »