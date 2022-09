EuroBasket 2022 | Le programme du dernier carré

Rien ne s’est passé comme annoncé dans cet EuroBasket 2022. Les trois superstars NBA de la compétition (Luka Doncic, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo) ont ainsi toutes pris la porte avant le stade des demi-finales, et le titre européen se jouera donc entre la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne.

Rendez-vous donc vendredi, pour les demi-finales, puis dimanche pour les matchs pour les médailles.

Vendredi 16 septembre

• France – Pologne à 17h15 (Canal+ Sport 360 et M6/W9)

• Allemagne – Espagne à 20h30 (Canal+ Sport 360)

Dimanche 18 septembre

• Match pour la médaille de bronze à 17h15

• Finale à 20h30

À noter que la chaîne Canal+ Sport 360 est accessible sur le canal 134 chez SFR, le canal 45 chez Free, le canal 38 chez Orange et le canal 41 chez Bouygues Telecom.