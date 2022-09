La Zoom Freak 4 accélère le rythme

La sortie de la Zoom Freak 4 est l’un des événements de ce mois de septembre ! Alors que deux coloris sont déjà disponibles sur le site de Nike France, la marque à la virgule a dévoilé deux nouvelles versions du modèle signature de Giannis Antetokounmpo.

La première apparaît en gris argile-marron, traversée par une touche de bordeaux et assortie de quelques touches de jaune et de rose. La deuxième, baptisée « Letter Bro », se présente dans un ensemble aux teints gris-marron et orange, avec les lettres du nom de famille du joueur disséminés à l’intérieur du gros « Swoosh inversé ».

Les deux coloris sont attendus pour la reprise de la saison NBA.

(Via SneakerNews)



