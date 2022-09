Tom Izzo rend hommage à son ancien joueur Draymond Green

Si tous les regards sont logiquement tournés vers le Hall of Fame ce week-end, il y a aussi de l’actualité du côté des panthéons locaux. Par exemple dans l’université de Michigan State, avec neuf nouveaux entrants ce vendredi, dont Draymond Green.

L’intérieur des Warriors avait déjà été honoré par son université en 2019, qui avait retiré son numéro. Un honneur mérité pour le joueur qui a marqué l’histoire des Spartans, l’ancienne faculté de Magic Johnson, lors de son passage entre 2008 et 2012.

Son coach de l’époque, Tom Izzo, avec lequel Green est resté très proche, a logiquement rendu un bel hommage à son ancien intérieur pour cette entrée au panthéon de Michigan State.

« Il y a des moments où Draymond était plus compliqué à gérer que d’autres. Il est têtu, je pense que c’est le bon mot. Je l’étais aussi », se souvient celui qui dirige les Spartans depuis 1995. « C’est ce que j’ai toujours apprécié chez lui : il place la victoire avant tout, et je ne sais pas combien de joueurs font ça. Il a parfois pris la contrôle du vestiaire, avec colère, et ça a fait la différence. J’ai connu plusieurs joueurs, mais aucun ne fut meilleur que lui pour gagner et motiver un groupe. »

Pourtant, quand il est arrivé à l’université, Green ne possédait pas une grosse cote. Mais Tom Izzo le voulait absolument.

« Il était un bon joueur, mais pas le premier choix de tout le monde. Ce qui est fort quand on sait ce qu’il va accomplir dans sa carrière ensuite. Il s’est constamment amélioré, encore et encore. Dans les moments importants, ceux où on gagne, il est celui qu’on veut avec soi. »

Le quadruple champion NBA a appris son intronisation dans le Hall of Fame de son université en juillet, quelques semaines après avoir remporté le titre contre les Celtics avec les Warriors. Sa première réaction avait alors été pour Tom Izzo.

« Je le remercie de m’avoir poussé comme il l’a fait, pour avoir été chercher quelque chose en moi que j’ignorais moi-même, pour m’avoir appris à travailler dur. Je ne peux pas le remercier assez, ça a changé ma vie. »