Toujours pas de décision pour Andre Iguodala

En évoquant son avenir avec Evan Turner pour le podcast « Point Forward », Andre Iguodala a reconnu que sa décision n’était pas prise. Le MVP des Finals 2015 va-t-il continuer ou non sa carrière, à 38 ans passés ?

La saison régulière débute dans moins de six semaines et les Warriors attendent toujours sa réponse, puisqu’ils ont spécialement laissé une place dans leur effectif pour le vétéran.

« On va le contacter dans les prochains jours », annonce Steve Kerr pour 95.7 The Game. « Bob Myers (le GM) et moi-même, on a parlé avec Iguodala au début de l’été et on lui a dit qu’il avait mérité de faire ce qu’il voulait, et de prendre le temps qu’il désirait. On lui a laissé l’espace pour prendre sa décision et on le soutiendra quoi qu’il décide. Mais je peux dire qu’on espère qu’il reviendra. »

Le coach des champions en titre aimerait encore compter une saison de plus sur l’expérience de l’ancien joueur des Sixers et des Nuggets. Et il sait qu’il peut être toujours précieux sur le terrain.

« Il a prouvé qu’il était un leader irremplaçable dans ce vestiaire », poursuit ainsi Steve Kerr. « Il y aura des moments dans la saison où il sera en bonne santé et nous aidera à gagner les matches. Dans d’autres moments, il ne jouera pas mais aura toujours de l’impact dans le vestiaire. »

C’est surtout le premier scénario, celui d’être sur les parquets, qui est envisagé pour Andre Iguodala. Il y a deux mois, il avait en effet expliqué ne pas vouloir être enfermé dans un rôle d’entraîneur/joueur.