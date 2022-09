Euro 2022 | Une officielle de la table de marque renvoyée après un tweet controversé

« Les arbitres FIBA ne sont pas des arbitres d’EuroLeague. » Ainsi s’est exprimée, selon des propos rapportés par BasketNews, une officielle de table de marque de l’Euro sur son compte Twitter personnel. Heike Kramer avait pris la parole à l’issue du match Allemagne – Lituanie, après lequel les Lituaniens avaient porté réclamation, s’estimant lésés par rapport à l’octroi d’un lancer-franc.

Quelques jours plus tard, la voilà renvoyée de la compétition… « Bye bye Cologne. Malheureusement, je ne suis plus officielle de table. Au départ, on n’est pas importants, mais soudain, on le devient tellement qu’un tweet sans jugement, sur un compte Twitter privé, vous renvoie chez vous », a dénoncé l’Allemande.

La jeune femme précisait ne pas avoir voulu remettre en cause la qualité des coups de sifflet. Mais plutôt souligner le fait que les officiels FIBA ne sont peut-être pas habitués à traiter avec les stars NBA et d’EuroLeague.

La fédération internationale ne serait pas au courant de la situation car les officiels de table de marque sont sous la responsabilité des organisateurs locaux. D’ailleurs, toujours selon l’instance internationale, il n’existe pas de directives dans son règlement concernant les prises de parole de ses employés sur leurs réseaux sociaux.

« Tous ceux qui sont à la table sont qualifiés et ont travaillé dur pour cela. On veut tous faire du bon travail. On travaille tous au niveau EuroLeague et on aime le faire pendant notre temps libre. On ne veut que le meilleur pour notre sport », a-t-elle encore formulé, tout en félicitant l’Allemagne pour son organisation. « Mais la FIBA est sur son dos et ça craint. Dans ce cas, la fédération allemande ne fait qu’exécuter », a-t-elle terminé.

Cet épisode intervient alors que les arbitres ont été plus d’une fois décriés depuis le début de la compétition. Jugé « terrible » par Mario Hezonja par exemple, l’arbitrage a été pointé du doigt par la Turquie dans une autre autre réclamation. « On peut le voir. Le chrono du match de la Turquie, la technique avec la Lituanie… Ça fait beaucoup. La FIBA devrait faire quelque chose à ce sujet. Je n’ai rien de plus à dire », a même déclaré Luka Doncic.

D’ailleurs, les trois arbitres du match entre la Lituanie et l’Allemagne ont été sanctionnés par la FIBA et ne devraient plus siffler de la compétition. Les trois arbitres du match entre la Turquie et la Géorgie sont eux toujours disponibles, mais l’un d’entre eux a été changé de groupe, de Tbilissi à Cologne.