Ziaire Williams prend Paul George comme modèle

Ziaire Williams avoue qu’il ne connaissait pas grand-chose de Paul George avant d’intégrer la NBA. Les deux hommes, pourtant nés dans deux villes voisines du comté de Los Angeles, se connaissent mieux aujourd’hui. Ils s’entraînent même ensemble. « C’est un vrai modèle pour moi », décrit le natif de Lancaster (« PG » est né à Palmdale).

Le joueur des Clippers n’est pas l’unique modèle qui lui vient en tête. « Beaucoup de gens parlent de KD [Kevin Durant] parce que je suis grand et que je sais shooter. Mais je crois que KD reste KD », juge le joueur des Grizzlies en citant également Jayson Tatum ou Devin Booker.

Avant de mentionner à nouveau Paul George, qui fait à peu près la même taille que lui (2m06) : « L’idée est de m’inspirer de leur jeu pour l’injecter dans le mien. Je suis unique, nous sommes tous uniques. Mais si je devais désigner des modèles, (Paul George) serait probablement le mien. »

En s’inspirant des meilleurs ailiers, et attaquants de la ligue, Ziaire Williams espère ainsi avoir davantage le ballon en main pour sa deuxième saison dans la ligue. « C’est pour cette raison que j’ai joué meneur de jeu pendant toute la Summer League (ndlr : 15 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne) pour être plus à l’aise avec le ballon. C’est sûr qu’ils croient en moi. Il s’agit de développement, de continuer à grandir et à apprendre le jeu. »

J’ai les qualités athlétiques et la vitesse qui ne s’apprennent pas

Alors que Ja Morant va rester la principale source de création du jeu des Grizzlies, le joueur de 20 ans entend s’améliorer partout ailleurs. Dans « littéralement tout. J’ai la chance de mesurer 2m06, 2m08. J’ai les qualités athlétiques et la vitesse qui ne s’apprennent pas. Donc je pense franchement qu’une fois que je serai plus fort, je pourrai tout faire sur le terrain. Qu’il s’agisse de poster, shooter à 3-points, dribbler ou passer, je veux être le meilleur dans tous les domaines. »

La bonne nouvelle pour lui, c’est qu’avec le départ de Kyle Anderson, conjugué à la blessure longue durée de Jaren Jackson Jr., il devrait avoir l’occasion d’afficher ses progrès en récupérant des minutes. Lors de sa saison rookie, avec un « rookie wall » qu’il dit avoir heurté de plein fouet, le 10e choix de la Draft 2021 tournait à 8 points de moyenne en une vingtaine de minutes.

« Je veux faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. Que ce soit en étant plus impliqué en attaque sur les ‘pick-and-rolls’ ou les sorties d’écrans. Tout ce dont ils ont besoin de moi, je le ferai à 110%. Je dois jouer mon rôle et essayer de me perfectionner dedans. Au fur et à mesure que je vais gagner en expérience et commencer à mûrir, ce sera sans limite. Les coaches croient en mes capacités comme je crois en mes capacités, alors je crois que ce sera spécial. »