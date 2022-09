Adam Hanga jette l’éponge à l’EuroBasket

Blessé à l’arrière de la cuisse, Adam Hanga avait manqué la rencontre face à la Slovénie. Dimanche, dans un match décisif pour la Hongrie, le joueur du Real Madrid avait tenu à jouer face à la France, mais la douleur a été trop forte, et il a d’ailleurs manqué la fin du match. Et a priori, on ne le reverra pas pour les deux derniers matches.

« À un moment, j’ai ressenti que ça me tirait à nouveau dans la cuisse » a-t-il expliqué. « Je n’avais pas joué le dernier match contre la Slovénie parce que je m’étais blessé contre la Bosnie et nous avons essayé de récupérer pour ce match. J’ai souffert de cette blessure pendant toute la saison. C’était probablement le dernier match du tournoi pour moi. Mathématiquement, nous n’irons pas au Top 16, donc je ne vais sans doute pas jouer ».

Meilleur joueur de la Hongrie, Adam Hanga tournait à 17 points, 5.5 rebonds et 2.5 passes décisives de moyenne. Son forfait est une bonne nouvelle pour les deux derniers adversaires de la Hongrie : l’Allemagne, déjà qualifiée, et surtout la Lituanie, qui n’a toujours pas gagné le moindre match.