À l’issue d’un thriller étouffant, l’Allemagne repousse la Lituanie !

Jolie affiche dans le Groupe B en ce début d’après-midi à Cologne, entre la Lituanie et l’Allemagne. Deux situations bien opposées, puisque les coéquipiers de Dennis Schröder sont invaincus en phase de poules, tandis que ceux de Domantas Sabonis ont perdu leurs deux premiers matches. Clairement, le momentum est largement en faveur des hôtes, alors que la Lituanie joue peut-être sa survie dans la compétition…

À l’entame, la rencontre est disputée, avec deux collectifs fluides en attaque et des défenses engagées, et c’est plutôt plaisant. On remarque rapidement que les cadres mettent du temps à se lancer : Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas compilent 6 points à deux, tandis que Dennis Schröder n’a inscrit qu’un seul panier. Ce sont donc les « role-players » qui se montrent : Maodo Lô (8 points) et Daniel Theis d’un côté, Marius Grigonis avec 5 points et 2 rebonds de l’autre.

Après un quart-temps, les deux formations font ainsi jeu égal : 19-19.

L’Allemagne en contrôle

Mais dans l’ensemble, on ressent peut-être un peu plus de maitrise du côté des hôtes, et cela se traduit rapidement : l’Allemagne signe le premier break du match (30-21) au bout de quelques minutes jouées dans le deuxième acte. Va s’en suivre un gros passage de Jonas Valanciunas, homme fort de cette première période pour la Lituanie, qui s’impose aisément dans la peinture et récolte plusieurs passages sur la ligne des lancers-francs. Le pivot de New Orleans sauve clairement son groupe durant ce temps faible.

À la pause, les joueurs lituaniens sont menés et globalement dominés, mais toujours dans le coup à seulement -5 (46-41).

L’intensité et le niveau de jeu grimpent d’un cran au retour des vestiaires, et débute alors un chassé-croisé qui va durer jusqu’à la fin. On ressent le sentiment d’urgence avec lequel la Lituanie joue : elle remporte le troisième quart-temps sur le score de 24-20, en s’appuyant toujours sur ses forces stables Jonas Valanciunas et Marius Grigonis, et recolle ainsi à -1 après la demi-heure de jeu (66-65). Un réveil de Domantas Sabonis, si discret en première période, aide bien la cause.

L’Allemagne parvient à garder le score avant d’attaquer le dernier quart-temps grâce aux efforts toujours constants de Maodo Lô, dont la présence à la mène stabilise le jeu de la Mannschaft, mais surtout grâce au réveil de Franz Wagner. L’ailier du Magic monte sérieusement en puissance et prend les rênes de l’attaque allemande : 24 points après trois quart-temps !

Jonas Valanciunas à la rescousse

Par la suite, il faut attendre le « money-time » pour y voir clair : jusqu’à un énorme tir primé de Franz Wagner pour faire passer les Allemands à +7 (87-80) à moins de trois minutes de la fin, il n’y a jamais plus de deux possessions d’écart. Dans un effort de la dernière chance, la Lituanie use d’une stratégie simple : tous les ballons au poste bas pour Jonas Valanciunas… Et ça marche !

Le pivot enchaine un passage sur la ligne des lancers-francs puis deux petits petits « hooks » près du cercle pour atteindre la barre des 30 points, et surtout pour égaliser à 89-89 à sept secondes de la fin du temps réglementaire. Derrière, Dennis Schroder manque le « game-winner » et les deux formations poursuivent leur duel en prolongations.

Au pluriel, car les cinq premières minutes supplémentaires ne sont pas suffisantes, dans un premier temps, pour départager les deux équipes. Franz Wagner, sur un « step-back » derrière l’arc, a bien l’opportunité de tuer la rencontre, mais sa pastille échoue sur le côte gauche du cercle (96-96).

La Lituanie, à un tir ouvert de l’emporter…

La seconde prolongation atteint un niveau de jeu impressionnant, et fait entrer le match dans une autre dimension. On pense d’abord l’Allemagne confortablement sortie d’affaire quand Maodo Lô envoie deux tirs primés de suite pour passer à +5 (109-104).

Mais la Lituanie répond immédiatement, avec un « and-one » de Martynas Echodas, pour revenir à une possession (109-107). Après un dernier stop défensif de la Lituanie, tout se joue alors sur une ultime possession, confuse mais qui résulte finalement sur un tir totalement ouvert d’Arras Butkevicius devant le banc allemand. La sirène retentit quand son tir est dans les airs, mais le cuir n’entre jamais en contact avec le filet…

La Lituanie loupe sa balle de match, et s’incline pour la troisième fois en autant de rencontres. Constat inverse, pour l’Allemagne, qui poursuit son sans-faute et siège provisoirement seule à la première place du Groupe B, en attendant le résultat du match de la Slovénie.