New York ne voulait pas prolonger RJ Barrett dès cet été…

Est-ce que les Knicks ont bien fait de ne pas céder aux exigences du Jazz pour le transfert de Donovan Mitchell ? L’avenir le dira évidemment, et il faudra sans doute attendre deux ou trois ans pour avoir la réponse. A court terme, les Cavaliers semblent les grands gagnants, et New York a peut-être raté le coche. A court terme.

Les dirigeants ont finalement préféré miser sur RJ Barrett, avec un contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans. Un contrat que les Knicks n’étaient pas franchement disposés à lui proposer dès cet été.

« Ils ne voulaient pas payer R.J. maintenant, ils l’aiment bien, mais ce n’est pas un de leurs joueurs« , explique une source proche des Knicks, au New York Post, rappelant que c’est l’ancienne direction qui avait choisi le Canadien dans la Draft. « La préférence était de l’inclure dans un échange avec Donovan. S’ils récupéraient Donovan sans inclure Barrett, ils n’allaient pas payer R.J. maintenant« .

Mais voilà, les Knicks n’ont pas voulu céder, et pour marquer le coup, ils ont décidé d’agir en prolongeant leur joueur. Une manière d’envoyer un message à leur public, qui apprécie le joueur, mais aussi au Jazz. Le tout sans forcément fermer la porte à Donovan Mitchell puisque dans trois ans, il sera free agent, et les Knicks pourront toujours se positionner sur lui.

Ni Brunson, ni Barrett ont des contrats maximum, et çà laisse l’espoir d’amasser les dizaines de millions de dollars pour attirer Mitchell.