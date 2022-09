Pour Chauncey Billups, il n’y a rien de mieux que l’expérience internationale en été

Alors que certaines franchises sont toujours réticentes à l’idée de laisser leurs joueurs rejoindre leurs équipes nationales l’été, comme on a encore pu le voir avec le Thunder et le Heat pour Aleksej Pokusevski et Nikola Jovic, d’autres apprécient au contraire de voir leurs joueurs disputer de vraies compétitions pendant l’intersaison NBA.

« J’aime voir les gars jouer avec leur équipe nationale », a ainsi expliqué Chauncey Billups à Cologne, où il s’est rendu pour soutenir Jusuf Nurkic, engagé à l’EuroBasket 2022 avec la Bosnie-Herzégovine. « Parce qu’on joue de la bonne façon. On joue avec un but et évidemment, grâce à cette expérience, on travaille sa forme physique. »

Pour le coach des Blazers, le travail estival ne peut pas seulement être constitué d’exercices individuels.

« J’aime simplement quand les joueurs jouent » continue-t-il. « Beaucoup de gars font juste des entraînements pendant l’été. Ils prennent un entraîneur personnel et s’entraînent sur le terrain. C’est bien, mais je préfère jouer. Même les gars qui ne sont pas ici à l’EuroBasket, je veux qu’ils jouent chez eux contre de très bons joueurs. »

Ce passage sur le Vieux Continent est aussi l’occasion pour Chauncey Billups de plonger dans le basket européen, qu’il connait assez mal, et d’y piocher quelques idées à appliquer lors de son retour à Portland.

« Moyennement », répond-il ainsi lorsqu’on lui demande s’il regardait le basket européen en tant que joueur. « Évidemment, j’ai pas mal joué avec l’équipe américaine. Une de mes meilleures expériences a été en 2010, lors du championnat du monde à Istanbul. Nous avons gagné la médaille d’or. Nous avons joué contre de bonnes équipes. J’aime vraiment les regarder actuellement, avec un œil d’entraîneur. J’apprends tellement de systèmes différents, tellement d’actions différentes. C’est vraiment du beau jeu. »