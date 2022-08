Arnaque aux assurances santé : Terrence Williams choisit de plaider coupable

En octobre dernier, on apprenait que dix-huit anciens joueurs NBA avait été pris la main dans le sac dans une sombre histoire de fraude à l’assurance santé destinée aux anciens joueurs. Parmi eux, Tony Allen, Glen Davis ou encore Darius Miles, et Terrence Williams a choisi vendredi de plaider coupable lors de sa première comparution et ça va lui permettre de négocier sa peine. Il risquait un maximum de 20 ans de prison pour les accusations de complot, et un minimum de deux ans de prison pour l’usurpation d’identité.

Considéré comme l’instigateur de cette fraude qui consistait à produire des faux pour des remboursements médicaux et dentaires, Williams recrutait les joueurs et leur procurait des faux documents. Une activité qui lui a permis de toucher 300 000 dollars de ses confrères.

Comme Williams avait menacé des joueurs mais aussi un témoin, Williams avait été placé en détention provisoire au début de l’année, avant finalement d’être libéré sous caution. Dans le cadre de son plaider-coupable, Williams devra rembourser 2,5 millions de dollars à l’association des joueurs, et verser 650 000 dollars d’amende à l’Etat.

Entre 2017 et 2020, ces dix-huit joueurs auraient escroqué environ cinq millions de dollars.