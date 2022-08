Coupe du monde 2023 | La Lituanie prend les commandes du groupe de la France

Pas de surprise dans ce Lituanie – Monténégro. Alors que la France « tendait la joue » en Bosnie-Herzégovine, le pays balte a tenu son rang face à une équipe du Monténégro qui reste malgré tout dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2023. « Je suis heureux de cette victoire face à une équipe solide », s’est réjoui Kazys Maksvytis à l’issue de cette rencontre remportée à domicile (90-73).

Le sélectionneur lituanien a dû patienter le troisième quart-temps pour voir sa formation faire basculer ce match serré en une promenade de santé, à la faveur d’un 32-15 dans cette période. Ses joueurs vedettes ont répondu présent. Domantas Sabonis a cumulé 15 points, 8 rebonds et 7 passes, tandis que son compère de raquette et capitaine de l’équipe, Jonas Valanciunas, a terminé en double-double (12 points et 14 rebonds).

Côté monténégrin, on retiendra la sortie à 13 points de l’intérieur des Bulls, Marko Simonovic alors que son coéquipier, Kendrick Perry (Américain naturalisé) a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 unités en se montrant, selon le coach adverse, « inarrêtable » en première période.

« On a concédé tellement de tirs à 3-points. C’était le risque. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’ils ont eu beaucoup de pénétrations. Nos grands ont dû changer en défense sur leurs arrières. Je ne peux pas dire que j’ai aimé à 100% tout ce qui s’est passé aujourd’hui et l’une de ces choses était la défense sur le ‘pick-and-roll’. On doit être plus durs en défense », a réclamé le coach lituanien.

Ce dernier, susceptible de sortir de son cinq Sabonis ou Valanciunas selon les duels, s’attend à des améliorations en la matière dans les prochains jours. Il faudra faire très vite. Jeudi prochain, la sélection lituanienne démarre sa compétition européenne face… à la Slovénie de Luka Doncic.

Classement groupe K