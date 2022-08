WNBA | Rhyne Howard élue « Rookie Of The Year »

Il n’y avait pas franchement de suspense concernant ce trophée tant elle faisait la courte en tête, et ce n’est pas vraiment une surprise que Rhyne Howard soit élue « Rookie Of The Year » de la saison WNBA 2022.

Choisie en première position de la Draft cette année, par le Dream d’Atlanta, l’arrière formée à l’université de Kentucky a compilé des moyennes de 16.2 points, 4.5 rebonds, 2.8 passes et 1.6 interception en 34 matches, tous débutés dans le cinq majeur. Leader aux points, passes et interceptions parmi les rookies de la WNBA cette saison, elle était aussi onzième de toute la ligue aux points, et troisième au nombre de tirs primés inscrits, avec 85 unités (un record pour une rookie). Rien que ça !

Preuve de l’évidence de sa sélection en tant que meilleure rookie de la saison 2022 : elle a récolté 53 voix, sur un panel de 56 votants à l’échelle nationale.

Son arrivée dans la franchise du Dream, qui n’avait gagné que 23 matches lors des trois saisons précédentes (pour 65 défaites), a insufflé un nouvel élan positif, puisque l’équipe n’a échoué qu’à une petite victoire de la dernière place qualificative pour les playoffs (14 victoires et 22 défaites). De bon augure pour l’avenir, assurément.