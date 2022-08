Qui veut s’offrir des Converses portées par Michael Jordan à North Carolina ?

Avis à ceux qui sont à la recherche d’une paire de chaussures iconique de la carrière de Michael Jordan pour la rentrée, et qui ont quelques économies de côté : la paire de Converse portée par Michael Jordan lors de la saison 1981/82, sa saison « freshman », sont en vente aux enchères. Celles-ci débutent… à 45.000 dollars !

Décolorée par le temps mais toujours dans un état largement convenable, la paire est notamment signée des mains de « His Airness » lui-même.

C’est notamment avec cette paire que Michael Jordan a inscrit, lors de la finale nationale de 1982 face aux Georgetown Hoyas d’un certain Patrick Ewing, le tir de la gagne offrant le second titre NCAA à North Carolina (quatre autre ont ensuite suivi en 1993, 2005, 2009 et 2017).

Une vente au profit de North Carolina

L’idée de la vente aux enchères est venue de Chuck Duckett, qui était le « team manager » des Tar Heels lorsque Michael Jordan était sur le campus, c’est-à-dire la personne qui s’occupe de gérer toute la logistique autour de l’équipement (maillots, chaussures, tenues d’entrainements, etc.). Avant de quitter Chapel Hill en 1984 pour la NBA et Chicago, l’arrière avait offert ses chaussures à Duckett.

Et c’est seulement plus de quarante ans plus tard, à l’occasion d’une réunion de l’équipe titrée de 1982 en janvier dernier, après un match de North Carolina, que Chuck Duckett a proposé à Michael Jordan de récupérer sa paire iconique. Comme l’ancienne icone des Bulls a refusé, Duckett lui proposait alors une autre option.

« Je lui ai dit : ‘pourquoi ne pas les mettre en vente aux enchères, et donner la moitié des bénéfices au programme de basket ?’ » a expliqué Chuck Duckett. « Il a accepté, il était très excité de rendre service au programme.«