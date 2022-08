Isaiah Roby comme dans un rêve à San Antonio

Né en 1998, Isaiah Roby a été habitué à voir les Spurs jouer les premiers rôles, année après année. Depuis le premier titre de la franchise acquis en 1999, jusqu’au dernier de l’ère Popovich, quinze ans plus tard, San Antonio a développé une culture de la gagne et une régularité inégalée dans l’histoire de la NBA.

C’est donc avec une certaine émotion que l’ancien joueur d’OKC a rejoint le Texas. Même si San Antonio est en pleine reconstruction, Gregg Popovich est toujours là, et l’identité de jeu reste la même.

« C’est un rêve qui devient réalité. En grandissant, quand j’ai commencé à vraiment regarder le basket en 2003, j’ai pu voir évoluer ces grandes équipes de Spurs. Maintenant, faire partie de cette organisation est tout simplement génial. Je n’ai entendu que de bonnes choses de la part des personnes qui ont fait partie de l’organisation, des joueurs qui y ont joué. J’ai hâte d’aller là-bas et de commencer », a-t-il déclaré.

Le profil pour jouer aux Spurs

Isaiah Roby arrive du Thunder, franchise également repartie de zéro après le transfert de Russell Westbrook, puis le départ de Chris Paul. Il retrouve le même processus de développement à San Antonio, où il pourra poursuivre sa progression, au tir extérieur notamment (de 29.4 à 44.4% de réussite entre 2020-2021 et 2021-2022).

« Je continue de progresser. L’année dernière, ma grosse amélioration a été le tir. J’ai vraiment bien shooté la saison dernière. J’ai joué de manière beaucoup plus efficace. C’était la grande différence entre ma deuxième année et ma troisième année, juste mon efficacité », a-t-il ajouté, avant d’évoquer l’envie de devenir un joueur « plus complet » sous les couleurs de San Antonio.

Dans le style, il colle en tout cas à la philosophie de jeu des Spurs puisque Isaiah Roby est avant tout un joueur intense, agressif sur chaque possession. Le joueur est convaincu que leur association va fonctionner.

« Je pensais que les Spurs auraient pu être une équipe susceptible de me prendre à la Draft. Ça a pris un peu plus de temps que le soir de la Draft il y a trois ans, mais je suis heureux d’être là », a-t-il conclu.