Depuis son Soudan du Sud natal, Wenyen Gabriel se pose en porte-parole des réfugiés

« Nous sommes tous tributaires des événements que nous vivons. » Ainsi s’est exprimé Wenyen Gabriel lors de sa récente visite du camp de déplacés de Mangalla, au Soudan du Sud, organisée par le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le mois dernier.

Le joueur des Lakers, et ancien réfugié lui-même, était de passage dans son pays d’origine pour la première fois depuis sa réinstallation aux États-Unis durant sa jeunesse. Au cours de ce déplacement, il a pu rencontrer des familles et des personnes déplacées en raison des inondations et des conflits dans la région.

« Les gens ne sont pas ici par choix, tout comme je n’ai pas choisi de devenir un réfugié avant ma réinstallation aux États-Unis. Cela m’est simplement tombé dessus », expliquait celui dont la démarche n’est pas sans rappeler celle de Bismack Biyombo avec la République démocratique du Congo.

Le joueur non-drafté, passé par Kentucky, est né à Khartoum, la capitale du Soudan, en 1997 après que ses parents ont fui la guerre civile dans le sud du pays. À l’époque, le Soudan du Sud n’existait pas, l’indépendance sera déclarée en 2011. « Mon expérience me pousse à prendre la parole au nom des réfugiés et des personnes déplacées à travers le monde et à essayer de faire en sorte d’améliorer leur situation », a affiché le coéquipier de LeBron James.

Des millions de réfugiés et de déplacés

Comme l’explique le HCR, son pays natal et la région de l’Afrique de l’Est au sens large sont en première ligne du changement climatique, subissant les effets de conditions météorologiques extrêmes telles que les inondations et la sécheresse. Selon les estimations, pas moins 2 millions de Sud-Soudanais sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays, en raison des conflits et des catastrophes naturelles.

Toujours selon l’institution onusienne, la crise des réfugiés au Soudan du Sud reste la plus importante en Afrique avec plus de 2,3 millions de réfugiés sud-soudanais présents dans les pays voisins.

D’où cette volonté affichée par le joueur d’utiliser sa notoriété pour aider son pays d’origine en construisant notamment des terrains pour ceux qui n’ont pas ou peu accès aux sports ou aux loisirs. « Le sport peut offrir de nombreuses opportunités aux jeunes, en particulier si vous pouvez les y amener dès leur plus jeune âge », a-t-il défendu, avant d’ajouter : « Il y a tellement de personnes talentueuses au Soudan du Sud. Mais la population n’a pas accès aux moyens nécessaires pour réussir. C’est pourquoi je veux leur venir en aide. »

Se disant « fier » d’être Sud-Soudanais, Wenyen Gabriel veut soutenir son peuple, « y compris ceux qui sont déplacés. Le basket peut y contribuer. Nous sommes tous des enfants de cette terre. C’est à nous de la construire ! »