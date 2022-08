Décès de Pete Carril (1930-2022), le père de la « Princeton Offense »

C’était une référence dans le monde du basket universitaire. La « Princeton Offense », avec ses coupes, ses mouvements constants et ses passes, a rayonné pendant trente ans en NCAA. Elle a parfois été imitée, en NBA notamment, avec plus ou moins de réussite.

L’homme qui est derrière cette attaque, c’est Pete Carril. Il est décédé lundi, « paisiblement » a précisé sa famille, à l’âge de 92 ans.

Pete Carril a coaché Princeton pendant 29 saisons, entre 1967 et 1996, gagnant ainsi 514 matches. Jamais il n’a remporté le titre NCAA, mais le coach a fait des miracles, avec des joueurs moyens, et parfois éliminé des grosses écuries pendant le tournoi universitaire.

En 1996 par exemple, lors de sa dernière saison, il bat UCLA, champion en titre, dès le premier tour ! Une des plus grandes surprises de l’histoire de la NCAA. L’année d’après, il entre au Hall of Fame.

Une des clés du superbe jeu des Kings dans les années 2000

Sa carrière universitaire derrière lui, il a alors rejoint la NBA. Il arrive à Sacramento en 1996, mais c’est à l’arrivée de Rick Adelman sur le banc des Kings, deux ans plus tard, que son influence sera la plus grande.

Les deux hommes reprennent les principes de la « Princeton Offense » et au fil des saisons, avec le talent des Chris Webber, Vlade Divac et Mike Bibby, ils deviennent une des équipes les plus séduisantes offensivement de la ligue. Le sommet étant bien sûr cette finale de conférence perdue contre les Lakers en 2002.

Pete Carril suit Rick Adelman jusqu’au bout. Quand ce dernier part de Sacramento en 2006, après une dernière série de playoffs (l’ultime de la franchise, qui attend toujours de revivre ça), il quitte la Californie. Il passera furtivement par les Wizards, puis reviendra aux Kings ensuite, avant de prendre sa retraite en 2011.