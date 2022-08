Quand Khris Middleton écoeurait Phoenix avec 40 points dans le Game 4 des Finals 2021

Discret au possible, Khris Middleton (31 ans, ce 12 août) n’en reste pas moins l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste.

Parfait à Milwaukee, dans l’ombre de Giannis Antetokounmpo, l’ailier sait ainsi faire preuve d’une efficacité et d’une régularité redoutables. En témoignent ses moyennes de 19.9 points, 5.7 rebonds, 4.7 passes et 1.1 interception depuis cinq ans, à 46% aux tirs, 39% à 3-pts et 88% aux lancers.

Surtout, en bon All-Star (2019, 2020, 2022), il a également pris l’habitude avec le temps de relayer son franchise player de « Greek Freak ». Ce fut justement le cas le 14 juillet 2021, en pleines Finals NBA.

Alors menés 2-1, malgré un Giannis Antetokounmpo fidèle à lui-même (34 points, 14 rebonds et 5 passes de moyenne), les Bucks avaient plus que jamais besoin d’un match référence de leur diesel « Khash Money » pour revenir à 2-2. D’autant que celui-ci n’était pas encore rentré dans sa série (19.3 points de moyenne, mais à 41%).

À domicile, Khris Middleton se savait donc attendu et il n’a pas manqué de répondre présent, en signant tout simplement la meilleure performance de sa carrière en playoffs : 40 points en 43 minutes (!), avec 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, pour 1 balle perdue. Le tout à 15/33 aux tirs, 3/8 à 3-pts et 7/8 aux lancers-francs…

« Il n’a peur de rien. Il n’a jamais eu peur de rien. Je ne suis pas surpris, mais c’était le bon moment ! », réagira après coup son coéquipier, Jrue Holiday.

L’homme des moments chauds à Milwaukee

Opposé à un Devin Booker des grands soirs (42 points, à 17/28 aux tirs et 8/9 aux lancers-francs !), le 39e choix de la Draft 2012 a écoeuré les défenseurs de Phoenix durant toute la soirée, avec son inébranlable confiance en lui.

« Ma confiance reste élevée, car mes coéquipiers me disent de continuer de shooter, de rester agressif et de prendre des tirs dès que je suis ouvert. En fin de match, ils voulaient que j’ai la balle entre les mains et que je crée des choses. J’ai eu la chance que quelques tirs tombent dedans. »

De son match, on retiendra notamment ses 10 points de suite dans le « money time » d’un quatrième quart-temps étouffant, histoire de faire basculer ce Game 4. Avant ça, dans le premier quart-temps, c’était déjà Khris Middleton qui avait donné une bonne bouffée d’air à son équipe, quand Milwaukee se trouvait relégué à une dizaine de points.

Un vrai récital de la part du natif de Charleston, dans le pur style des grands attaquants. Ce qui lui a valu les compliments de son coach et de ses coéquipiers, après la rencontre.

« Khris est unique. Il a réalisé de grandes choses en attaque, mais il s’est aussi beaucoup donné en défense », résumera Mike Budenholzer. « Que l’on gagne ou qu’on perde, j’ai toujours confiance en Khris. On veut qu’il ait la balle. On veut qu’il prenne les décisions. On veut qu’il prenne les tirs importants. Ce soir, il a été incroyable », ajoutera Giannis Antetokounmpo.

Un Giannis Antetokounmpo qui, pour une fois, s’est mis en retrait pour laisser briller Khris Middleton. Et c’est ce qui est finalement atypique avec ce duo, car même si Giannis Antetokounmpo est le patron légitime, c’est Khris Middleton qui obtient le ballon dans les moments chauds. Tel le sauveur qu’il adore être…