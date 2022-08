Droits TV | Disney ne veut pas lâcher la NBA

En 2025, Les droits télévisuels de la ligue signés en octobre 2014 prendront fin. Pour rappel, à l’époque, les diffuseurs de la NBA (ESPN, ABC et TNT) avaient déboursé 24 milliards de dollars sur neuf ans !

La ligue et les chaînes vont donc discuter d’un nouveau contrat. Avec Disney comme principal interlocuteur.

« Nous sommes intéressés par un renouvellement avec la NBA », annonce le PDG de Disney, Bob Chapek, pour Deadline. « Une prolongation de notre relation avec la NBA serait quelque chose de très attrayant pour nous. »

L’entreprise était déjà de la partie il y a presque huit ans, puisque ABC comme ESPN (à 80%) sont détenus par le groupe Walt Disney Television, tandis que TNT appartient à Warner Bros. Les trois diffuseurs payent ainsi 2.5 milliards par an pour diffuser la NBA. Un chiffre qui devrait encore gonfler pour le prochain contrat.

Un contrat à 75 milliards de dollars pour la NBA ?

Malgré la baisse générale des audiences TV, les droits de diffusion des ligues sportives restent un produit d’appel très important pour les chaînes, car il s’agit des derniers objets de diffusion qu’il vaut mieux voir en direct.

C’est notamment pour ça que la MLB (baseball) et la NFL (football américain) ont négocié de nouveaux contrats encore plus rémunérateurs avec leurs diffuseurs, la NFL obtenant même un total pharaonique de 113 milliards de dollars sur 11 ans à l’issue de ses négociations avec CBS, NBC, ESPN et Fox. Du côté de la NBA, on ne peut pas espérer autant mais, selon plusieurs spécialistes, Adam Silver viserait un contrat de 75 milliards de dollars…

Toutefois, si Disney reste intéressé par le sport et la NBA, Bob Chapek a tout de même précisé qu’un accord se ferait uniquement « si cela augmente la valeur pour les actionnaires ».