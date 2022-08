Peak célèbre la sortie de la Flash 3 en grande pompe

Peak Sports est de retour sur le devant de la scène ce lundi avec la sortie de la Flash 3, dont un premier coloris est disponible en France sur le site officiel de la marque (la « Ceramic Blue »). Le design reste dans l’esprit du modèle précédent, mais se veut toutefois plus performant sur les plans de la légèreté, de la modernité et du confort.

La Flash 3 tire sa légèreté de sa tige en mesh tandis que toute la partie confort sera apportée par la semelle intermédiaire, en « Super P Motive » (dérivé d’EVA) et en « Taichi » (mélange d’EVA et de P4U, un polymère intelligent), et la semelle extérieure en matériaux antidérapants. On note aussi la présence d’une mousse à mémoire de forme au niveau du talon, et d’une languette en mousse pour compléter un design plus moderne.

Le premier coloris « Ceramic Blue » (en clin d’oeil à la Saint-Valentin chinoise, fêtée le 4 août cette année), est disponible en France à 130 euros.

Cinq autres coloris vont rapidement suivre entre la Tiger, la Paper Planes, la Koi, la Snow et la Black White.

