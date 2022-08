Rétro 2022 | Les 100 plus beaux dunks de la saison

Installez-vous, attachez votre ceinture et cramponnez-vous, c’est parti pour un clip de 26 minutes répertoriant les 100 plus beaux dunks de la saison NBA. Sans vouloir « spoiler », on peut dire que toutes les stars de la ligue sont évidemment présentes, et que Ja Morant est le joueur qu’on voit le plus lorsqu’on arrive aux abords du Top 20.

Un indice sur le 1er choix ? Ce n’est pas le « poster dunk » de Russell Westbrook sur Rudy Gobert, mais une action qui a eu lieu en finale de conférence des derniers playoffs.

Bon visionnage…