Sans solution en NBA, Derrick Walton Jr. s’est tourné vers l’Australie

Durant les derniers jours de l’année civile 2021, puis le 1er janvier 2022, Derrick Walton Jr. a eu sa chance à Detroit, chez lui, avec un contrat de 10 jours. Il avait été intéressant, en compilant 6.3 points, 7 passes et 2.3 interceptions de moyenne sur trois matches.

Ce fut un rêve éveillé pour ce natif de « Motor City », même si ce sont ses derniers passages dans la Grande Ligue puisqu’ensuite, on ne l’a pas revu sur les parquets.

« C’était génial », déclare-t-il à Basketball News. « Avec ma famille, on mangeait chez ma mère après les matches. C’était un sentiment merveilleux. C’était encore plus génial encore pour ma famille que pour moi. Nous, les gens de Detroit, on est fier. On m’a donné de l’amour, je l’ai redonné ensuite. »

Mais ce moment à Detroit fut court et donc sans lendemain. Comme un résumé de la carrière NBA de Derrick Walton Jr, non drafté en 2017, qui a évolué au Heat, aux Clippers, et enfin chez les Pistons, pour seulement 45 matches disputés depuis cinq ans. Il a davantage joué en G-League, avec 59 rencontres à son compteur, qu’en NBA…

C’est pourquoi, sans solution en NBA, il s’est tourné vers l’étranger, comme il l’avait fait auparavant.

En 2018/19, il était parti en Europe, sous les couleurs du Zalgiris Kaunas en Lituanie, puis à l’Alba Berlin. Là, il traverse la planète pour une expérience en Australie, en NBL.

« Je pense, si je suis honnête, que je suis un joueur NBA. J’estime pouvoir être un meneur remplaçant. Mais, à ce stade, je veux aller là où je suis mis en valeur. Si ça me permet de revenir en NBA, je prends, je ne vais pas dire le contraire. Mais pour l’instant, je veux surtout m’amuser le plus possible. C’est ma principale priorité. »

Début juillet, il s’est engagé avec les Sydney Kings, le champion en titre local. Il a notamment échangé avec RJ Hunter, lui aussi éphémère joueur NBA (45 matches), qui a remporté le titre en Australie cette année, sur ce choix.

« C’est nouveau pour moi, c’est différent, mais je n’ai pas à me plaindre. Peu importe la situation, j’y vais avec un grand sourire. Globalement, j’ai entendu de bonnes choses des gens qui ont fait cette expérience. Je suis impatient de découvrir le style de jeu, le style de vie. Pour dire la vérité, la décision fut facile à prendre. »