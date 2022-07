Paolo Banchero rejoint Jordan Brand

Comme on l’avait vu jouer avec des Air Jordan 36 mais aussi des adidas, il restait un doute sur le nom de l’équipementier de Paolo Banchero. Finalement, The Athletic annonce que le premier choix de la Draft 2022 boucle actuellement son contrat avec Jordan Brand, la filiale de Nike.

Impressionnant à Las Vegas lors des deux seules rencontres qu’il a jouées, l’ailier fort du Magic rejoint ainsi un prestigieux giron où l’on trouve Chris Paul, Luka Doncic, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Zion Williamson, Bradley Beal, Russell Westbrook et Carmelo Anthony.

Sorti de Duke avec le trophée de Rookie Of The Year de l’ACC, Paolo Banchero a tourné à 20 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne en Summer League, et il est très attendu en Floride afin de relancer le Magic.