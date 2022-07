Quelle place pour Dorian Finney-Smith ?

Même si Dallas a perdu Jalen Brunson, un atout non négligeable sur les postes arrières, les arrivées de Christian Wood et JaVale McGee ont donné un nouveau relief à la peinture texane. Forcément, comme Dorian Finney-Smith est titulaire depuis trois ans, il pourrait être contraint de partager son temps de jeu et d’avoir moins d’influence sur le jeu de Dallas.

Comme depuis qu’il est arrivé en NBA, le « stretch four » va devoir se montrer opportuniste pour continuer à exister puisque Christian Wood sera l’option numéro 2 derrière Luka Doncic.

« Christian Wood peut shooter, donc j’ai l’impression qu’il peut écarter le jeu ou s’ouvrir au panier. J’ai le sentiment que nous venons d’ajouter une autre arme. JaVale aussi. Il représente une grande menace pour les passes lobées. Et en jouant avec Luka, je pense que ça va le rendre encore meilleur », a-t-il déclaré en marge du « Mavs Academy Hoop Camp » au Prestonwood Sports and Fitness Center.

Une seule ambition, le titre

Polyvalent, il ne s’inquiète pas vraiment de son rendement à 3-points pour l’instant, mais plutôt de son impact au rebond, même s’il est conscient que l’équipe passe avant le reste.

« J’ai l’impression que nous allons faire un grand bonden avant au niveau des rebonds. J’espère qu’ils ne prendront pas trop de mes rebonds offensifs. J’aime courir vers le cercle et réaliser quelques claquettes. Mais j »espère que nous serons meilleurs dans ce domaine. Nous en avons besoin. J’ai l’impression que nous avons souffert sur ce plan, donc ça va être bien, en plus de notre défense ».

Quels que soient les ajustements à faire, Dorian Finney-Smith est partant. L’appétit vient en mangeant, et après avoir goûté à la victoire en playoffs, il n’est plus guidé que par un objectif, y retourner et aller au bout cette fois.

« Toute l’expérience des playoffs a été plaisante. J’ai apprécié, je sais que tout le monde dans l’équipe a apprécié, mais nous en voulons plus », a-t-il poursuivi. « Je veux gagner le titre. C’est pour cela que je travaille. C’est pour cela que tout le monde travaille ».